Украина четко осознает, что война с Россией закончится переговорами, – секретарь СНБО
Украина четко осознает, что война закончится переговорами. Для этого и была подготовлена формула мира Президента Зеленского.
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко сказал во время обращения к участникам Форума региона Балтийского моря "НАТО 2024 и Арктическая Европа", передает 24 Канал.
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Позиция Украины
Литвиненко отметил, что Украина нуждается не в перемирии на два года, а в устойчивом мире на десятилетия, "который бы сделал возможным развитие Украины".
Украина четко осознает, что война закончится переговорами. И поэтому была подготовлена и продвигается формула мира президента Зеленского,
– заявил секретарь СНБО.
По словам Литвиненко, позиция Украины очень проста и будет поддержана участниками Саммита мира в Швейцарии в июне 2024 года. Секретарь СНБО назвал Саммит настоящим дипломатическим треком, который имеет все шансы способствовать достижению справедливого мира.
Соглашения по безопасности
Александр Литвиненко отметил, что важным шагом к достижению справедливого мира является подписание соглашений по безопасности, реализующих прошлогоднее заявление G7.
В то же время секретарь СНБО надеется, что на нынешнем вашингтонском саммите НАТО Украина получит приглашение в Альянс.
Мы понимаем, что вступление не произойдет завтра, но уже приглашение охладит много горячих голов в России. Оно будет способствовать деэскалации, а не станет конфронтационным шагом. Опыт Бухарестского саммита 2008 года четко доказал: в отношениях с Путиным четкая определенность стабилизирует ситуацию, а ее отсутствие провоцирует Россию на агрессивные шаги,
– подытожил чиновник.
Саммит мира в Швейцарии: кратко
- Первый Саммит мира состоится 15 – 16 июня 2024 года в Швейцарии. Президент Владимир Зеленский отметил, что он станет платформой по поиску путей для достижения справедливого мира для Украины. В саммите примут участие от 80 до 100 стран.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что приглашение России на Саммит мира не будет иметь смысла. Цель мероприятия – объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на которых будут строиться дальнейшие действия. После может состояться общение с Россией.
- Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что переговорная позиция после Саммита мира будет передана России.