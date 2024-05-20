Украина четко осознает, что война с Россией закончится переговорами, – секретарь СНБО

Украина четко осознает, что война закончится переговорами. Для этого и была подготовлена формула мира Президента Зеленского.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко сказал во время обращения к участникам Форума региона Балтийского моря "НАТО 2024 и Арктическая Европа", передает 24 Канал.

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Позиция Украины

Литвиненко отметил, что Украина нуждается не в перемирии на два года, а в устойчивом мире на десятилетия, "который бы сделал возможным развитие Украины".

Украина четко осознает, что война закончится переговорами. И поэтому была подготовлена и продвигается формула мира президента Зеленского,

– заявил секретарь СНБО.

По словам Литвиненко, позиция Украины очень проста и будет поддержана участниками Саммита мира в Швейцарии в июне 2024 года. Секретарь СНБО назвал Саммит настоящим дипломатическим треком, который имеет все шансы способствовать достижению справедливого мира.

Соглашения по безопасности

Александр Литвиненко отметил, что важным шагом к достижению справедливого мира является подписание соглашений по безопасности, реализующих прошлогоднее заявление G7.

В то же время секретарь СНБО надеется, что на нынешнем вашингтонском саммите НАТО Украина получит приглашение в Альянс.

Мы понимаем, что вступление не произойдет завтра, но уже приглашение охладит много горячих голов в России. Оно будет способствовать деэскалации, а не станет конфронтационным шагом. Опыт Бухарестского саммита 2008 года четко доказал: в отношениях с Путиным четкая определенность стабилизирует ситуацию, а ее отсутствие провоцирует Россию на агрессивные шаги,

– подытожил чиновник.

Саммит мира в Швейцарии: кратко