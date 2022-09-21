Секретари Совбезов россии и беларуси проводят консультации: как это связано с войной

Практически весь близкий круг лукашенко, весь государственный аппарат и генштаб давно потеряли самостоятельность и независимость. В москве уже давно все решают за лукашенко и белорусские чиновники уже ездят в российскую столицу, как к себе "на дачу".

Об этом 24 каналу рассказал белорусский журналист Франек Вячорка. Он также отметил, что они там получают инструкции и решают вопросы, кроме того, из москвы регулярно поступают новые нарративы и "правильные" методички.

Важно о Беларуси Есть ли угроза открытия второго фронта с Беларусью: ответ ГУР

Мы можем видеть это в постоянном изменении риторики и в отношении Польши. Руководство беларуси сейчас пытается проводить информационно-психологические операции, пытаются столкнуть украинцев и белорусов,

– отметил Вячорка.

"Я думаю, что со стороны беларуси сейчас можно ожидать провокаций, в том числе и на границе, чтобы создать напряжение для ВСУ", – резюмирует белорусский журналист.

ГУР не видит опасности со стороны беларуси

На фоне частичной мобилизации в россии, Совбезе беларуси и россии начали консультации. Вероятно, россияне в очередной раз будут пытаться использовать своих приспешников белорусов.

Разведка не видит резерва и группировок войск, которые способны проводить наступательные операции с территории беларуси.

Генерал-майор Скибицкий прокомментировал и военные учения, которые беларусь постоянно продолжает. Он отметил, что ситуация находится под контролем. Военно-политическое руководство Украины видит, что именно происходит и готово реагировать в любой момент.

Вячорка считает, что путин может принуждать лукашенко к мобилизации: смотрите видео

Очередная "лихорадка" лукашенко о "силовых отрядах" в Украине против беларуси

Белорусский диктатор александр лукашенко сделал очередное абсурдное заявление о том, что якобы в Украине готовят "силовые отряды" против беларуси.

Именно они, по мнению лукашенко, должны свергнуть его власть. Также самопровозглашенный президент выдал и другие абсурдные заявления.

Более того, буквально на следующий день он заявил, что мир трещит по швам и находится на грани ядерного конфликта. Кроме того, лукашенко по всем известной кремлевской методичке обвинил во всех бедах Вашингтон. Подробнее об абсурдных заявлениях диктатора читайте по ссылке.