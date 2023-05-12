Нет никакой секретной миссии, – Подоляк рассказал об участии Ватикана в окончании войны

Ватикан принялся проводить "миротворческую миссию" Папы Римского. На это отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Он в эфире телемарафона заметил, что нет никакой секретной миссии. А инициатива Ватикана, которая касается переговорного процесса, не согласовывалась с Украиной, передает 24 Канал.

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Украина за прозрачность переговорного процесса

"Нет никакой секретной миссии, безусловно. Есть определенное участие Ватикана в гуманитарных составляющих по обмену и так далее. Но это уже в Штаб (обращаться – 24 Канал) по обмену пленными. Но между тем, не может быть никакой секретной миссии", – подчеркнул Подоляк.

Он также отметил, что принцип главы государства Владимира Зеленского в вопросе мирных переговоров – максимальная прозрачность. По словам советника главы ОП, Украина действительно за более чем год полномасштабного вторжения стала более радикальной в своей позиции. В частности потому, что пока отсутствует какой-либо смысл о чем-то говорить с Россией.

Безусловно, здесь нет оснований для какого-то секретного или не секретного переговорного процесса именно сегодня. Мы выбрали для себя опцию прозрачности,

– подчеркнул он.

Три важных момента для посредников

Советник главы ОП добавил, что в вопросе переговорного процесса посредником может быть кто угодно. Речь, например, о большой по масштабам стране типа Китай, или большой "моральной стране" – Ватикан. Но они должны понимать три составляющие, которые назвал Подоляк:

конфликт спровоцировала только Россия;

если Украина не победит, то это означает, что в России оперативная пауза перед новым наступлением;

завершение войны с Россией с помощью каких-то компромиссов – безнравственно.

Заметим, что о так называемой "миротворческой миссии" Папы Римского рассказал госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. По его словам, ее задача – положить конец войне между Россией и Украиной.

Он заметил, что в этой "миротворческой миссии есть изменения, но они на конфиденциальном уровне". Мол, она сейчас продолжается, и деталей ее не раскрывают. Но как только это будет возможно, то ими непременно поделятся.