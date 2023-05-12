Він в ефірі телемарафону зауважив, що не існує жодної секретної місії. А ініціатива Ватикану, яка стосується переговорного процесу, не узгоджувалася з Україною, передає 24 Канал.

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Україна за прозорість переговорного процесу

"Немає ніякої секретної місії, безумовно. Є певна участь Ватикану у гуманітарних складових щодо обміну і так далі. Але це вже до Штабу (звертатися – 24 Канал) щодо обміну полоненими. Але між тим, не може бути жодної секретної місії", – наголосив Подоляк.

Він також зазначив, що принцип глави держави Володимира Зеленського у питанні мирних переговорів – максимальна прозорість. За словами радника глави ОП, Україна дійсно впродовж понад року повномасштабного вторгнення стала радикальнішою у своїй позиції. Зокрема тому, що наразі відсутній будь-який сенс про щось говорити з Росією.

Безумовно тут немає підстав для якогось секретного чи не секретного переговорного процесу саме сьогодні. Ми вибрали для себе опцію прозорості,

– підкреслив він.

Три важливі моменти для посередників

Радник глави ОП додав, що у питанні переговорного процесу посередником може бути будь-хто. Мовиться, наприклад, про велику за масштабами країна типу Китай, або ж велику "моральну країну" – Ватикан. Але вони повинні розуміти три складові, які назвав Подоляк:

конфлікт спровокувала лише Росія;

якщо Україна не переможе, то це означатиме, що у Росії оперативна пауза перед новим наступом;

завершення війни з Росією через якісь компроміси – аморально.

Зауважимо, що про так звану "миротворчу місію" Папи Римського розповів держсекретар Ватикану П'єтро Паролін. За його словами, її задача – покласти край війні між Росією та Україною.

Він зауважив, що у цій "миротворчій місії є зміни, але вони на конфіденційному рівні". Мовляв, вона зараз триває і деталей її не розкривають. Але щойно це буде можливим, то ними неодмінно поділяться.