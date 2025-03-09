Секретную базу Центрального разведывательного управления случайно раскрыли из-за планов правительства США продать часть госнедвижимости. Объект оказался в списке зданий на продажу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. Заметим, что к этому инциденту прежде всего причастен Департамент эффективности правительства США (DOGE).

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Как рассекретили секретную базу ЦРУ

Секретный объект в штате Вирджиния случайно оказался в правительственном списке зданий, запланированных на продажу. Он вошел в перечень недвижимости, подготовленного Департаментом эффективности правительства (Doge), созданным Илоном Маском.

По данным издания, позже объект был неизвестным образом удален из перечня вместе с сотней других зданий. Doge стремится сократить расходы на аренду правительственных офисов, которые ежегодно обходятся бюджету США в 5,23 миллиарда долларов.

The Telegraph пишет, что недавно Управление общего обслуживания обнародовало список из 443 зданий, которые считаются "избыточными". Среди них было здание в Чикаго, где хранят президентские записи Барака Обамы.

В то же время существование секретного объекта ЦРУ в Вирджинии не было тайной. Местные жители и власти округа Фэрфакс хорошо знали о нем. Журнал Wired даже называл эту базу "хуже всего сохранившейся тайной".

Впрочем, на самом здании не было никаких обозначений, которые могли бы указывать на ее связь с разведывательным управлением. Журналисты издания обратились в Белый дом за комментарием, но ЦРУ отказалось от каких-либо заявлений относительно инцидента.

К слову, недавно бывший глава ЦРУ Джон Бреннан набросился на Трампа из-за того, что США прекратили предоставлять Украине военную помощь и разведданные, чтобы заставить Киев заключить мирное соглашение с Россией.