В течение года агент Федерального бюро расследований выдавал себя за представителя иностранной власти. В то же время инженер и его жена передавали документы, не зная, кто на самом деле их получал.
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Как супруги получали информацию
Мужчина работал инженером в Военно-морских силах США. Его включили в программу по разработке атомных установок.
Поэтому Джонатан Тоеббе имел доступ к государственным тайнам, в частности к тому, какой дизайн имеют подводные лодки, а также – их параметры работы и характеристики реакторов.
Впервые инженер решил передать секретные данные иностранному правительству в апреле 2020 года. Но документы не успели поступить к получателю, ведь следствие их перехватило.
Данные прятали в сэндвичах
Супруги скрывали секретную информацию разными способами. Например, в июне 2021 года Тоеббе спрятали SD-карту с данными в сэндвич с арахисовым маслом.
Уже в августе этого же года пара спрятала носитель среди жевательных резинок. Сейчас их обвиняют в преступном сговоре и нарушении закона об атомной энергии.
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