Упродовж року агент Федерального бюро розслідувань вдавав із себе представника іноземної влади. Водночас інженер та його дружина передавали документи, не знаючи, хто насправді їх отримував.

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Як подружжя отримувало інформацію

Чоловік працював інженером у Військово-морських силах США. Його долучили до програми з розроблення атомних установок.

Відтак Джонатан Тоеббе мав доступ до державних таємниць, зокрема до того, який дизайн мають підводні човни, а також – їхні параметри роботи і характеристики реакторів.

Вперше інженер вирішив передати секретні дані іноземному уряду у квітні 2020 року. Але документи не встигли надійти до отримувача, адже слідство їх перехопило.

Зауважимо! Саме після цього ФБР почало стежити над парою.

Дані переховували в сендвічах

Подружжя ховало таємну інформацію різними способами. Наприклад, в червні 2021 року Тоеббе сховали SD-картку з даними в сендвіч з арахісовим маслом.

Вже в серпні цього ж року пара сховала носій серед жувальних гумок. Наразі їх звинувачують у злочинній змові та порушенні закону про атомну енергію.

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