Секретные данные для государства-агрессора: СБУ предотвратила утечку информации о ПВО Украины

В Винницкой области разоблачили чиновника одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ. Военнослужащий скрыто собирал секретные данные. В основном эта информация касалась системы защиты украинских оборонных объектов.

На злоумышленника натолкнулись контрразведчики СБУ. Они изъяли у чиновника части незаконно полученные материалы.

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Военный собирал данные непосредственно на рабочем месте

В настоящее время в Службе безопасности выясняют, причастен ли военный к агентурной сети российских спецслужб. Как оказалось, должностное лицо скрыто отбирало данные государственной тайны – прямо на рабочем месте. Секретные сведения он копировал и хранил у себя дома.

Двое родственников задержанного стали гражданами России

Отметим, что сразу двое близких родственников военного добровольно получили гражданство России. До 2017 года они проживали на территории оккупированного Крыма.

По обоим фактам возбуждено уголовное производство

Один из родственников военного скрыл свое российское гражданство, когда поступал в учреждение высшего образования ВСУ. Ему отменили допуск к гостайне и уволили с вуза.

По обоим правонарушениям открыли уголовное производство. Дело было возбуждено за разглашение сведений военного характера, что составляют государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения.

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Коротко о случаях торговли секретными данными: