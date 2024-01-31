Полковник запаса ВСУ летчик-инструктор военный эксперт Роман Свитан сказал 24 каналу, что если эти дроны являются секретными, то информации о них нет в открытых источниках. Это означает, что эти беспилотники проходят апробацию.
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Не имеют механизмов противодействия
В то же время судя по тому, что происходит в результате атак в частности по НПЗ России нашими дронами, действия украинских сил являются эффективными.
Украинские дроны работают роями, которые ведут "матери-дроны" и они совершенно не реагируют на российскую РЭБ. Они имеют некоторые элементы ИИ, что позволяет "матери дронов" "принимать" решения самостоятельно по уничтожению целей, заложенных в ее памяти. Для этого она использует те дроны, которыми управляет. Это создает большие проблемы для россиян,
– уверен военный эксперт.
У врага нет механизмов противодействия роям дронов которых ведет "мать". Средствами на земле они не могут их достать, РЭБ также бессильна против них, российская авиация могла бы к ним подойти, однако она может попасть под удар украинских ЗРК. Такие попытки уже привели к потере россиян своих самолетов.
Уже даже экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин жалуется, что Украина использует новые усовершенствованные дроны, которые россиянам очень трудно сбить.
"Они даже не понимают как эти дроны работают. Это и есть тот режим секретности, о котором говорит Камышин. Россияне так и не поймут алгоритм работы украинских беспилотников", – уверен Роман Свитан.
Больше об ударах украинских дронов по объектам в России
- В последние недели участились атаки на нефтеперерабатывающие предприятия, которые расположены в частности в глубине России.
- Украинские дроны нанесли удар 21 января по нефтеперерабатывающему терминалу "Новатэк" в Усть-Луге в Ленинградской области. Россияне были уверены, что на расстояние более 1000 километров от границы с Украиной наши беспилотники не долетят. Однако это произошло. На предприятии возник пожар, а также прекратился производственный процесс.
- Уже 26 января дроны прилетели на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, где также возник пожар.
- Следующим под атакой украинских БПЛА оказался НПЗ "Славнефть – ЯНОС" в Ярославле. Известно, что дрон якобы упал возле установки гидрокрекинга.
- Утром 31 января взрыв прогремел в Санкт-Петербурге, где по информации источников 24 Канала, было повреждено несколько цистерн на нефтеперерабатывающем заводе "Невский мазут". Вследствие этого возникло возгорание.