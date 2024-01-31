Полковник запаса ВСУ летчик-инструктор военный эксперт Роман Свитан сказал 24 каналу, что если эти дроны являются секретными, то информации о них нет в открытых источниках. Это означает, что эти беспилотники проходят апробацию.

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Не имеют механизмов противодействия

В то же время судя по тому, что происходит в результате атак в частности по НПЗ России нашими дронами, действия украинских сил являются эффективными.

Украинские дроны работают роями, которые ведут "матери-дроны" и они совершенно не реагируют на российскую РЭБ. Они имеют некоторые элементы ИИ, что позволяет "матери дронов" "принимать" решения самостоятельно по уничтожению целей, заложенных в ее памяти. Для этого она использует те дроны, которыми управляет. Это создает большие проблемы для россиян,

– уверен военный эксперт.

У врага нет механизмов противодействия роям дронов которых ведет "мать". Средствами на земле они не могут их достать, РЭБ также бессильна против них, российская авиация могла бы к ним подойти, однако она может попасть под удар украинских ЗРК. Такие попытки уже привели к потере россиян своих самолетов.

К теме. Министр Камышин отметил что зимой в войне, которую развязала Россия против Украины, начался "новый этап". Украинские силы стали наносить удары дронами вглубь территории России, куда раньше наши дроны не долетали. По его словам, все атаки последних недель были осуществлены не иностранными образцами оружия, а разработками именно украинских заводов и подпольных мастерских. Эти дроны запускаются ночью с секретных баз, которые надежно охраняются военными.

Уже даже экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин жалуется, что Украина использует новые усовершенствованные дроны, которые россиянам очень трудно сбить.

"Они даже не понимают как эти дроны работают. Это и есть тот режим секретности, о котором говорит Камышин. Россияне так и не поймут алгоритм работы украинских беспилотников", – уверен Роман Свитан.

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