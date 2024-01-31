Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, що якщо ці дрони є секретними, то інформації про них немає у відкритих джерелах. Це означає, що ці безпілотники проходять апробацію.
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Не мають механізмів протидії
Водночас судячи з того, що відбувається внаслідок атак зокрема по НПЗ Росії нашими дронами, дії українських сил є ефективними.
Українські дрони працюють роями, які ведуть "мати-дрони", і вони абсолютно не реагують на російську РЕБ. Вони мають деякі елементи ШІ, що дозволяє "матері дронів" "ухвалювати" рішення самостійно щодо знищення цілей, закладених в її пам'яті". Для цього вона використовує ті дрони, якими керує. Це створює великі проблеми для росіян,
– впевнений військовий експерт.
У ворога немає механізмів протидії роям дронів, яких веде "мати". Засобами на землі вони не можуть їх дістати, РЕБ також безсила проти них, російська авіація могла б до них підійти, однак вона може потрапити під удар українських ЗРК. Такі спроби вже призвели до втрати росіян своїх літаків.
Вже навіть ексголова "Роскосмоса" Дмітрій Рогозін бідкається, що Україна використовує нові удосконалені дрони, які росіянам дуже важко збити.
"Вони навіть не розуміють, як ці дрони працюють. Це й є той режим секретності, про який говорить Камишін. Росіяни так і не зрозуміють алгоритм роботи українських безпілотників", – впевнений Роман Світан.
Більше про удари українських дронів по об'єктах в Росії
- Останніми тижнями почастішали атаки на нафтопереробні підприємства, які розташовані зокрема в глибині Росії.
- Українські дрони завдали удару 21 січня по нафтопереробному терміналу "Новатек" в Усть-Лузі у Ленінградській області. Росіяни були впевнені, що на відстань понад 1000 кілометрів від кордону з Україною наші безпілотники не долетять. Проте це сталося. На підприємстві виникла пожежа, а також припинився виробничий процес.
- Вже 26 січня дрони прилетіли на нафтопереробний завод в Туапсе, де також виникла пожежа.
- Наступним під атакою українських БпЛА опинився НПЗ "Славнефть – ЯНОС" у Ярославлі. Відомо, що дрон буцімто впав біля установки гідрокрекінгу.
- Вранці 31 січня вибух пролунав у Санкт-Петербурзі, де, за інформацією джерел 24 Каналу, було пошкоджено кілька цистерн на нафтопереробному заводі "Невський мазут". Внаслідок цього виникло займання.