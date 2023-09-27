Киев передал союзникам секретный отчет о западных деталях в иранских "Шахедах", – The Guardian
Источник:The Guardian
Украина передала странам "Большой семерки" секретный документ. В нем говорится об иранских дронах-камикадзе Shahed, которыми Россия регулярно атакует Украину. Известно, что у них много европейских компонентов.
Отчет состоит из 47 страниц и называется "Шквал смертей: отчет о БПЛА Shahed-136/131". Его подготовил Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники ВСУ и разведка.
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О чем говорится в секретном отчете Украины
Украина отметила в отчете, что за предыдущие три месяца Россия нанесла более 600 атак на населенные пункты с использованием беспилотных летательных аппаратов, содержащих западные технологии. Так, Украина нашла:
- в иранском дроне модели Shahed-131 – 52 европейских электрических компонента;
- в модели Shahed-136 – 57 компонентов.
Пять европейских компаний, в том числе польская дочерняя компания британской транснациональной корпорации, называют оригинальными производителями этих компонентов. Среди производителей – компании со штаб-квартирами в странах санкционной коалиции: США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде, Японии и Польше,
– пишет издание.
Более того, Иран расширил свое производство, используя сирийскую фабрику в порту Новороссийска и перемещает ее в Алабугу, что в Татарстане. Параллельно Тегеран продолжает поставлять Москве детали. Кроме того, иранское правительство пытается "отмежеваться от предоставления России оружия" и "не может справиться с российским спросом и интенсивностью его использования в Украине".
Стоит отметить, что украинский отчет не содержит предположений о каких-либо правонарушениях со стороны западных компаний, однако говорится о том, что Иран сумел адаптироваться и в основном использует коммерческие компоненты, "поставки которых контролируются плохо или не контролируются вообще".
Практически все Тегеран импортирует из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики.
Украина предложила атаковать заводы по производству дронов
Далее в этом документе, который получили страны G7, Украина:
- предлагает своим союзникам наносить удары по заводам для производства дронов в Иране, Сирии и, возможно, в России;
- просит своих партнеров предоставить ракеты дальнего радиуса действия для этих ударов, если это потребуется.
Указанное могут осуществлять Силы обороны Украины в случае предоставления партнерами необходимых средств поражения,
– говорится в документе.
Иран модернизировал дроны и убрал один из характерных признаков: коротко
Иранские СМИ заявили, что страна модернизировала "Шахеды", и теперь они будут оборудованы турбореактивными двигателями и не будут гудеть как мопед. Эту информацию иранцам покажут в пропагандистском фильме.
По предварительным данным, новая версия будет оснащена турбореактивным двигателем. Больше деталей Иран не сообщил.
Кстати, американское издание The Washington Post, получив внутренние документы с зимы 2022 по весну 2023 года о сотрудничестве Москвы и Тегерана в производстве "Шахедов", отметило – к 2025 году завод по производству дронов в российском Татарстане должен выпустить 6 000 "Шахедов". Подробнее об этом – читайте по ссылке.