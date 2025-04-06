В Ивано-Франковске мужчина домогался к несовершеннолетним: как его наказали

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, которое свидетельствовало о возможных неправомерных действиях в отношении несовершеннолетней. Личность нарушителя уже установили, он признал свою вину.

Об этом 5 апреля сообщили в Национальной полиции, передает 24 Канал. Мужчину привлекли к административной ответственности.

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Что известно об инциденте

По данным сотрудников ювенальной превенции, на одной из улиц Ивано-Франковска к несовершеннолетним девушкам подошел неизвестный мужчина, который вел себя подозрительно.

Он просил деньги, а также делал непристойные предложения сексуального характера. Дети сразу позвонили родственникам.

После того как правоохранители обнаружили видео в соцсетях, к ним обратился 17-летний свидетель. Очевидцев и потерпевших опросили в присутствии родителей.

Полицейские за считанные часы установили личность нарушителя – 41-летнего жителя города, которого уже привлекали к административной ответственности за правонарушения.

Он признал вину, этот раз на мужчину составили административный протокол по статье о сексуальном домогательстве.

Важно! В Нацполиции напоминают – если вы или ваш ребенок стали свидетелем или жертвой противоправных действий, не медлите, звоните 102.