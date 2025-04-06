Про це 5 квітня повідомили в Національній поліції, передає 24 Канал. Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності.

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Що відомо про інцидент

За даними співробітників ювенальної превенції, на одній із вулиць Івано-Франківська до неповнолітніх дівчат підійшов невідомий чоловік, що поводився підозріло.

Він просив гроші, а також робив непристойні пропозиції сексуального характеру. Діти одразу зателефонували родичам.

Після того, як правоохоронці виявили відео в соцмережах, до них звернувся 17-річний свідок. Очевидців та потерпілих опитали в присутності батьків.

Поліцейські за лічені години встановили особу порушника – 41-річного мешканця міста, якого вже притягали до адміністративної відповідальності за правопорушення.

Він визнав вину, цього разу на чоловіка склали адміністративний протокол за статтею про сексуальне домагання.

Важливо! У Нацполіції нагадують – якщо ви або ваша дитина стали свідком чи жертвою протиправних дій, не зволікайте, телефонуйте 102.