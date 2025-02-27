Убийства, радикальное веганство и анархизм: в США появилась странная секта "зизианов"

В США арестовали несколько членов радикальной группы, известной как "зизианы". Эту группировку, больше похожую на культ, связывают с 6 смертями, в том числе с убийством пограничного агента в Вермонте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC. Отмечается, что сейчас продолжается расследование, а судья отказал "зизианам" в освобождении под залог.

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Что известно о "зизианах" и как все началось

Группу "зизианов" из нескольких десятков последователей, вероятно, возглавляет 34-летняя трансгендерная женщина Джек Ласота. Недавно ее арестовали вместе с 32-летней Мишель Зайко и 26-летним Дэниелом Бланком.

Ранее Ласота вела блог под псевдонимом Ziz, но вскоре поссорилась с традиционными рационалистами, поскольку ее наработки становились все более удивительными и контроверсионными.

Я поняла, что больше не выношу людей. Даже рационалистов. И я проживу остаток своей жизни совсем одна, скрывая свою реакцию от всех, с кем было полезно общаться. Я отказалась от своей способности видеть красоту, чтобы видеть зло,

– писала Ласота в своем блоге.

Участники этого движения подчеркивают способность человеческого разума видеть истину, избавляться от предвзятости и "плохого мышления", а также якобы улучшать людей и общество.

Журналисты описывают членов секты "зизианов", среди которых много транс-женщин, как искусных айтишников – некоторые из них, вероятно, ранее являлись сотрудниками NASA и Google. "Зизианы" соблюдают строгую веганскую диету, отрицают "бинарность", то есть разделение общества на женщин и мужчин, а также поддерживают анархизм.

В чем обвиняют "зизианов"

Одним из самых громких преступлений, с которым связывают "зизианов", стало убийство 44-летнего агента пограничной службы США Дэвида Маланда. Мужчина погиб 20 января 2025 года недалеко от канадской границы во время стрельбы между полицией и двумя участниками группы – Терезой Янгблут и Феликсом Баукхолтом. Правоохранители сообщают, что именно "зизианы" первыми открыли огонь по офицерам. Тогда Баукхолт погиб на месте, а Янгблут была арестована.

Однако на этом криминальная история не заканчивается: следователи считают, что "зизианы" могут быть причастны также к другим преступлениям.

В частности, в 2022 году члены группы проживали в фургонах на частной территории в Калифорнии, но перестали платить аренду. После того, как владелец Кертис Линд подал на них в суд, его жестоко избили, пронзили грудь мечом и ранили в глаз, из-за чего он потерял зрение. Защищаясь, мужчина выстрелил и убил одну нападающую: ею оказалась 31-летняя Эмма Борханиан, которая была близка к Ласоте.

Несмотря на это и ряд других преступлений, группа оставалась относительно незамеченной до января 2025 года. В это время неожиданно убили пострадавшего Кертиса Линда, который планировал свидетельствовать против нападающих. Правоохранители заподозрили в этом "зизианов". Уже 17 февраля полиция задержала троих членов группировки по подозрению в организации нападения и незаконном владении оружием.

В ходе судебного заседания Ласота заявила, что якобы "не сделала ничего плохого" и пожаловалась на отсутствие веганской пищи в тюрьме. Всем троим задержанным было отказано выйти под залог.