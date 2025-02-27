Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC. Зазначається, що наразі триває розслідування, а суддя відмовив "зізіанам" у звільненні під заставу.

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Що відомо про "зізіанів" та як все почалось

Групу "зізіанів" із кількох десятків послідовників, ймовірно, очолює 34-річна трансгендерна жінка Джек Ласота. Нещодавно її зарештували разом із 32-річною Мішель Зайко і 26-річним Деніелом Бланком.

Раніше Ласота вела блог під псевдонімом Ziz, але невдовзі посварилася із традиційними раціоналістами, оскільки її напрацювання ставали все більш дивними та контроверсійними.

Я зрозуміла, що більше не зношу людей. Навіть раціоналістів. І я проживу решту свого життя зовсім одна, приховуючи свою реакцію від усіх, із ким було корисно спілкуватися. Я відмовилася від своєї здатності бачити красу, щоб бачити зло,

– писала Ласота у своєму блозі.

Учасники цього руху підкреслюють здатність людського розуму бачити істину, позбуватися упередженості та "поганого мислення", а також нібито покращувати людей і суспільство.

Журналісти описують членів секти "зізіанів", серед яких багато транс-жінок, як вправних айтівців – деякі з них, ймовірно, раніше були співробітниками NASA та Google. "Зізіани" дотримуються суворої веганської дієти, заперечують "бінарність", тобто поділ суспільства на жінок і чоловіків, а також підтримують анархізм.

У чому звинувачують "зізіанів"

Одним із найгучніших злочинів, з яким пов'язують "зізіанів", стало вбивство 44-річного агента прикордонної служби США Девіда Маланда. Чоловік загинув 20 січня 2025 року неподалік від канадського кордону під час стрілянини між поліцією та двома учасниками групи – Терезою Янгблут і Феліксом Баукхолтом. Правоохоронці повідомляють, що саме "зізіани" першими відкрили вогонь по офіцерах. Тоді Баукхолт загинув на місці, а Янгблут заарештували.

Однак на цьому кримінальна історія не закінчується: слідчі вважають, що "зізіани" можуть бути причетними також до інших злочинів.

Зокрема у 2022 році члени групи мешкали у фургонах на приватній території у Каліфорнії, але припинили сплачувати оренду. Після того, як власник Кертіс Лінд подав на них до суду, його жорстоко побили, прокололи груди мечем і поранили в око, через що він втратив зір. Захищаючись, чоловік вистрілив і вбив одну нападницю: нею виявилася 31-річна Емма Борханіан, яка була близькою до Ласоти.

Попри цей та низку інших злочинів, група залишалася відносно непоміченою до січня 2025 року. Саме тоді несподівано вбили постраждалого Кертіса Лінда, який планував свідчити проти нападників. Правоохоронці запідозрили в цьому "зізіанів". Вже 17 лютого поліція затримала трьох членів угрупування за підозрою в організації нападу та незаконному володінні зброєю.

Під час судового засідання Ласота заявила, що нібито "не зробила нічого поганого" і поскаржилась на відсутність веганської їжі у в'язниці. Всім трьом затриманим відмовили вийти під заставу.