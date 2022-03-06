Магазин расположен в селе на улице Академика Вальтера. Этим утром там слышали серию взрывов.
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Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта говорит, что предварительно – погибших нет. Людей с травмами различной степени тяжести начали госпитализировать в больницу.
Снаряд попал в магазин, есть раненые, никто не погиб / Фото "Суспільне"
Ночью и утром 6 марта оккупанты снова обстреливали Харьков и ближние села. Они бомбили жилые кварталы, больше всего пострадал район Салтовка. Сейчас находиться там крайне опасно. Видео и фото разрушений в Харькове – смотрите по ссылке.
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