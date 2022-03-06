Магазин розташованих у селі на вулиці Академіка Вальтера. Цього ранку там чули серію вибухів.

До теми Під час обстрілів у Маріуполі окупанти вбили 18-місячну дитину

Директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта каже, що попередньо – загиблих немає. Людей з травмами різного ступеню тяжкості почали госпіталізовувати до лікарні.



Снаряд влучив у магазин, є поранені, ніхто не загинув / Фото "Суспільне"

Вночі та зранку 6 березня окупанти знову обстрілювали Харків та ближні села. Вони бомбардували житлові квартали, найбільше постраждав район Салтівка. Наразі перебувати там вкрай небезпечно. Відео та фото руйнувань у Харкові – дивіться за посиланням.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!