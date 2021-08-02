На Закарпатье дом вспыхнул из-за попадания молнии

В селе Солотвино, на Закарпатье, в частный дом попала молния. Крыша дома загорелась. Огонь охватил также соседнее здание.

Инцидент произошел вечером 1 августа. Пожар перекинулся и на пристроенную рядом летнюю кухню.

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На Закарпатье загорелся дом из-за грозы

При ударе молнии в дом внутри выключился свет. Об этом рассказал муж владелицы, который сидел в беседке в саду, поэтому не пострадал. Когда он подошел ближе к обесточенному дому, то увидел огонь, который вырывался из-под крыши.

Впоследствии пламя перекинулось и на пристроенную к нему летнюю кухню. На вызов прибыли спасатели сразу из нескольких пожарных частей.

Огонь удалось ликвидировать, однако пожар уничтожил перекрытия на площади 450 квадратных метров, а также личные вещи хозяев. Спасателям также удалось спасти от возгорания соседский жилой дом.

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