На Закарпатье дом вспыхнул из-за попадания молнии
Источник:ГСЧС
В селе Солотвино, на Закарпатье, в частный дом попала молния. Крыша дома загорелась. Огонь охватил также соседнее здание.
Инцидент произошел вечером 1 августа. Пожар перекинулся и на пристроенную рядом летнюю кухню.
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На Закарпатье загорелся дом из-за грозы
При ударе молнии в дом внутри выключился свет. Об этом рассказал муж владелицы, который сидел в беседке в саду, поэтому не пострадал. Когда он подошел ближе к обесточенному дому, то увидел огонь, который вырывался из-под крыши.
Впоследствии пламя перекинулось и на пристроенную к нему летнюю кухню. На вызов прибыли спасатели сразу из нескольких пожарных частей.
Огонь удалось ликвидировать, однако пожар уничтожил перекрытия на площади 450 квадратных метров, а также личные вещи хозяев. Спасателям также удалось спасти от возгорания соседский жилой дом.Обратите внимание! В Государственной службе чрезвычайных ситуаций призвали устанавливать качественные системы громоотводов, чтобы предотвратить пожар или поражение электрическим током во время грозы.
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