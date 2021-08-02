Інцидент трапився увечері 1 серпня. Пожежа перекинулась й на прибудовану поруч літню кухню.
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На Закарпатті загорівся будинок через грозу
Під час удару блискавки в будинок, всередині вимкнулось світло. Про це розповів чоловік власниці, який сидів в альтанці у саду, тому не постраждав. Коли він підійшов ближче до знеструмленого будинку, то побачив вогонь, який виривався з-під стріхи оселі.
Згодом вогнище перекинулось і на прибудовану до неї літню кухню. На виклик прибули рятувальники відразу з декількох пожежних частин.
Вогонь вдалось ліквідувати, однак пожежа знищила перекриття на площі 450 метрів квадратних, а також особисті речі господарів. Рятувальникам також вдалось врятувати від загоряння сусідський житловий будинок.
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