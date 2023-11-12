Ситуация непростая, пребывание там затруднено, – ГПСУ о поднятии флага в селе Тополи
Накануне, 11 ноября, пограничники подняли украинский флаг в селе Тополи. Населённый пункт расположен в серой зоне Харьковской области.
Ситуация там непростая, нахождение украинских защитников затруднено. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает 24 Канал.
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Защитники напоминают России, что это территория Украины
Спикер рассказал, что на этом участке врага отбросили. Впрочем, ситуация остается непростой.
Населённый пункт фактически расположен рядом с Россией, на направлении линии боевых действий. Поэтому постоянное пребывание там украинских защитников достаточно затруднено. Но, как видим, наши ребята продолжают напоминать России, что это территория Украины,
– заметил Демченко.
Добавил, что украинские военные выходят в село Тополи и постоянно контролируют это направление, чтобы агрессор ни в коем случае не мог там закрепиться.
Установление нашего украинского флага – это шаг для того, чтобы Россия видела, и все захватчики могли чувствовать, что это украинская земля, и здесь им делать нечего,
– подчеркнул спикер.
Кроме того, отметил, что в сентябре пограничники также на этом направлении выходили в те населенные пункты, которые находятся рядом с государственной границей, чтобы установить украинский флаг.
"И ребята будут делать это и дальше, и полностью контролировать эту территорию, чтобы враг не мог там никак закрепиться", – подытожил Демченко.Обратите внимание! Государственный флаг в селе Тополи подняли бойцы "Стальной границы". Этот населённый пункт расположен в Купянском районе Харьковской области.