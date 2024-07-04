Не только от ударов ВСУ: как удается уничтожать российскую технику

Российские оккупанты несут колоссальные потери среди личного состава и военной техники на протяжении последних месяцев. Иногда сами захватчики случайно уничтожают собственные системы.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что сейчас чрезвычайно опасно размещать технику на расстоянии 10 – 15 километров вблизи линии боевого соприкосновения. Она с высокой вероятностью будет уничтожена. Это касается как Сил обороны Украины, так и российских оккупантов.

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Потери России выросли

Как отметил Селезнев, технику не всегда удается использовать. Поэтому оккупанты усиленно используют штурмы пехотой, как это в свое время осуществляла ЧВК "Вагнера". Вследствие этого россияне несут действительно серьезные потери, хоть и продвигаются местами на 100 – 200 метров.

Я смотрю на сводки от Генштаба. В течение последних недель отметка уничтоженных оккупантов не падала ниже тысячи. Путин бредит капитуляцией Украины и выдвигает абсурдные условия. А вот украинское войско получает все больше ресурсов для уничтожения вражеских сил и средств,

– отметил Селезнев.

Интересно, что иногда оккупанты сами случайно уничтожают собственную технику. 4 июня опубликовали видео, где снаряд взрывается прямо в стволе артиллерийской системы. Вероятно, это был зенитно-артиллерийский комплекс С-60.