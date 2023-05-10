Швейцарскую деревню может уничтожить чудовищная стихия: людей срочно эвакуируют

Жителям маленького поселка в Швейцарии власти приказали срочно покинуть свои дома из-за обрушения горы, которое должно случиться в следующие несколько дней. К 2023 году скала сползала со скоростью 32 метра каждый год.

Два миллиона кубометров горной породы должны обрушиться на крошечный швейцарский поселок Бриенц в ближайшие дни. Поэтому власти объявили о полной эвакуации – все 70 жителей села должны собрать чемоданы и найти себе новые дома.

Читайте также Ледники Эвереста начали быстро таять из-за глобального потепления.

Что известно о ситуации в Бриенце

Приказ об обязательной эвакуации из поселка не стал для его немногочисленных жителей неожиданностью. Поселок расположен на проседающем склоне, и поэтому на зданиях начали образовываться трещины, а шпиль местной церкви наклонился. Жители Бриенца уже привыкли к валунам, периодически падавшим на их сады с горы.

О возможной эвакуации местные власти сообщали людям еще летом, впрочем, жители Бриенца все равно не ожидали, что это произойдет так быстро. К этому году склон горы сползал на 32 метра ежегодно, но последние проверки геологов показали, что оползень произойдет в ближайшие 7 – 24 дня.

Швейцарское село Бриенц на карте

"Мы все думали, что у нас будет больше времени, это очень странное чувство", – сообщил один из жителей Бриенца швейцарским СМИ.

Большинство жителей села уже нашли жилье в соседних населенных пунктах, однако они не спешат покидать Бриенц.

Я готова. Но я думаю, что подожду до последней минуты,

- сказала одна пожилая женщина, стоя на пороге с собранным чемоданом.

Жители Бриенца не оставляют надежды впоследствии вернуться в село. Пока неизвестно, как именно сползет порода – она может мягко скатиться, не повредив большинство построек, а может и уничтожить весь Бриенц.

Что известно об обрушениях гор в Швейцарии Случай с Бриенцом – далеко не первый для Швейцарии. В горной стране обвалы пород встречаются довольно часто. Местные геологи провели исследования и обнаружили, что за последние сто лет швейцарские ледники потеряли более половины своего объема. Это часто приводит к оползням, как это произошло в 2006 году на известной горе Айгер – тогда массивные валуны упали с горы, вызвав закрытие туристических дорожек.

Случай с Бриенцом – далеко не первый для Швейцарии. В горной стране обвалы пород встречаются довольно часто. Местные геологи провели исследования и обнаружили, что за последние сто лет швейцарские ледники потеряли более половины своего объема. Это часто приводит к оползням, как это произошло в 2006 году на известной горе Айгер – тогда массивные валуны упали с горы, вызвав закрытие туристических дорожек.

В это время геологи известили, что из-за глобального потепления такие случаи будут случаться все чаще. Еще один обвал горной породы произошел в 2017 году в селе Бондо, также расположенном в Граубюндене. Этот сдвиг стер с лица земли половину селения и унес жизни восьми человек. В это время геологи известили, что из-за глобального потепления такие случаи будут случаться все чаще. Еще один обвал горной породы произошел в 2017 году в селе Бондо, также расположенном в Граубюндене. Этот сдвиг стер с лица земли половину селения и унес жизни восьми человек.

Глобальное потепление: последние новости