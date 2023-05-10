Швейцарскую деревню может уничтожить чудовищная стихия: людей срочно эвакуируют
Источник:BBC
Жителям маленького поселка в Швейцарии власти приказали срочно покинуть свои дома из-за обрушения горы, которое должно случиться в следующие несколько дней. К 2023 году скала сползала со скоростью 32 метра каждый год.
Два миллиона кубометров горной породы должны обрушиться на крошечный швейцарский поселок Бриенц в ближайшие дни. Поэтому власти объявили о полной эвакуации – все 70 жителей села должны собрать чемоданы и найти себе новые дома.
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Что известно о ситуации в Бриенце
Приказ об обязательной эвакуации из поселка не стал для его немногочисленных жителей неожиданностью. Поселок расположен на проседающем склоне, и поэтому на зданиях начали образовываться трещины, а шпиль местной церкви наклонился. Жители Бриенца уже привыкли к валунам, периодически падавшим на их сады с горы.
О возможной эвакуации местные власти сообщали людям еще летом, впрочем, жители Бриенца все равно не ожидали, что это произойдет так быстро. К этому году склон горы сползал на 32 метра ежегодно, но последние проверки геологов показали, что оползень произойдет в ближайшие 7 – 24 дня.
Швейцарское село Бриенц на карте
"Мы все думали, что у нас будет больше времени, это очень странное чувство", – сообщил один из жителей Бриенца швейцарским СМИ.
Большинство жителей села уже нашли жилье в соседних населенных пунктах, однако они не спешат покидать Бриенц.
Я готова. Но я думаю, что подожду до последней минуты,
- сказала одна пожилая женщина, стоя на пороге с собранным чемоданом.
Жители Бриенца не оставляют надежды впоследствии вернуться в село. Пока неизвестно, как именно сползет порода – она может мягко скатиться, не повредив большинство построек, а может и уничтожить весь Бриенц.
Что известно об обрушениях гор в ШвейцарииСлучай с Бриенцом – далеко не первый для Швейцарии. В горной стране обвалы пород встречаются довольно часто. Местные геологи провели исследования и обнаружили, что за последние сто лет швейцарские ледники потеряли более половины своего объема. Это часто приводит к оползням, как это произошло в 2006 году на известной горе Айгер – тогда массивные валуны упали с горы, вызвав закрытие туристических дорожек.
В это время геологи известили, что из-за глобального потепления такие случаи будут случаться все чаще. Еще один обвал горной породы произошел в 2017 году в селе Бондо, также расположенном в Граубюндене. Этот сдвиг стер с лица земли половину селения и унес жизни восьми человек.
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