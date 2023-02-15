В Харьковской области появится село, названое в честь Залужного

Совсем скоро в Харьковской области может появиться село Залужное. Его планируют переименовать в честь Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Детали сообщила депутат Галина Куц. По ее словам, "за" переименование села Ватутино в Залужное проголосовали 74 из 95 депутатов. Теперь обращение облсовета должно рассмотреть Верховная Рада.

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Соответствующее решение депутаты поддержали 14 февраля на сессии облсовета. В то же время 21 депутат не голосовал. Областной совет должен направить обращение о переименовании населенного пункта в Верховную Раду, где должно принять окончательное решение о переименовании.

Что говорят местные жители о переименовании Ватутиного

Процесс переименования Ватутино начался летом 2022 года. Село расположено в 40 километрах от Харькова. В нем живет почти 2 тысячи человек, есть 2 садика и гимназия. Новое название было предложено в старостате села.

Ватутино появилось на карте еще в советское время – первое официальное название получило в честь советского генерала Ватутина. С началом полномасштабного вторжения России в Украину в общине решили избавиться от имени генерала, участвовавшего в установлении советской власти в Украине. Буквы и барельеф генерала со стелы в центре Ватутиного демонтировали в декабре.

Как рассказал староста Владислав Фадеев, нужно избавляться от всего просоветского, пророссийского.

Я даже не знаю, сколько нужно жертв, чтобы люди осознали, что им нужны эти изменения,

– добавил он.

Новые варианты предлагали сами жители села . Для этого им в январе раздали опросники. Однако 60% принявших участие в опросе были за то, чтобы оставить старое название, говорит староста.

Что еще назвали в честь Залужного