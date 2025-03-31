Многочисленная фиксация врага: в DeepState рассказали о ситуации в Разливе Донецкой области

Аналитики DeepState рассказали о ситуации в населенном пункте Разлив на Новопавловском направлении. Они говорят о многочисленной фиксации россиян в этом селе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на последнее обновление аналитиков DeepState в понедельник, 31 марта, по обстановке в Разливе.

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Оккупанты прячутся в Разливе по подвалам и домам

Аналитики опубликовали карту, на которой в пределах Разлива появились красные зоны в разных точках села.

Это наиболее подходящее описание характера боевых действий в районе села, где противник постоянно осуществляет движение по серому в сторону Разлива и пытается там спрятаться, закрепиться,

– говорят они.

Российские военные доходят до села пешком, а иногда их довозит туда техника.

Ситуация в Разливе / Карта DeepState

Красные зоны на карте – это места накопления врага. В селе он прячется по подвалам, домах и тому подобное.

В DeepState утверждают, что оккупанты даже имеют возможность свободно передвигаться на восточных окраинах населенного пункта.

"Сейчас ситуация находится на уточнении, есть ли в селе вообще кто-то и не занял ли его полностью противник, ведь с мест ситуация отличается и не все хотят признавать реальность ситуации", – добавили аналитики.

К слову, на Новопавловском направлении за предыдущие сутки 30 марта ВСУ отбили 11 атак возле Константинополя и в сторону Разлива и Веселого.