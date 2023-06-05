Вместо Ватутиного: Рада поддержала переименование села в Харьковской области в честь Залужного

Село Ватутино в Харьковской области переименуют в Залужное. Соответствующее решение принял комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 5 июня.

Об этом сообщил нардеп от "Слуга народа" Виталий Безгин. Он отметил, что населенный пункт будет переименован в честь главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

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Совет утвердил целый пакет изменений

Дерусификация названий населенных пунктов в Украине продолжается! Поддержали целый пакет изменений названий, среди которого стоит выделить одно: Ватутино (Харьковская область) будет переименовано в Залужное!

– написал депутат.

Ватутино – село, расположенное в Нововодолажском районе Харьковской области. Население по переписи 2001 года составляло 1 273 человек. К 2020 году орган местного самоуправления – Ватутинский сельский совет.

Где находится Ватутино: смотрите карту

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