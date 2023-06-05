Вместо Ватутиного: Рада поддержала переименование села в Харьковской области в честь Залужного
Источник:Виталий Безгин
Село Ватутино в Харьковской области переименуют в Залужное. Соответствующее решение принял комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 5 июня.
Об этом сообщил нардеп от "Слуга народа" Виталий Безгин. Он отметил, что населенный пункт будет переименован в честь главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
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Совет утвердил целый пакет изменений
Дерусификация названий населенных пунктов в Украине продолжается! Поддержали целый пакет изменений названий, среди которого стоит выделить одно: Ватутино (Харьковская область) будет переименовано в Залужное!
– написал депутат.
Где находится Ватутино: смотрите карту
Россияне распространили фейк о Залужном
- Недавно российская пропаганда опять опозорилась. СМИ страны-агрессорки создали информационный вымысел о смерти Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
- Более того, специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ Тарас Дзюба рассказал, зачем оккупанты разгоняли этот фейк в течение нескольких недель.
- По его словам, захватчики пытаются всячески выведать данные о планах ВСУ и понять, какой шаг будет следующим. Для этого они даже бросают абсурдные фейки об украинском военном командовании.
- Собственно, Валерий Залужный быстро опроверг бред от пропагандистов, сделав селфи. На фото можно увидеть, что Залужный находится на рабочем месте.
- Впоследствии российский фейк окончательно разрушил а публикация видео с Залужным. Его показал полковник ВСУ Анатолий Штефан.