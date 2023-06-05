Про це повідомив нардеп від "Слуга народу" Віталій Безгін. Він наголосив, що населений пункт буде перейменовано на честь головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

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Рада затвердила цілий пакет змін

Дерусифікація назв населених пунктів в Україні продовжується! Підтримали цілий пакет змін назв, серед якого варто виділити одну: Ватутіне (Харківська область) буде перейменовано на Залужне!

– написав депутат.

Довідково. Ватутіне – село, що розташоване у Нововодолазькому районі Харківської області. Населення становить 1 273 осіб. До 2020 орган місцевого самоврядування – Ватутінська сільська рада.

Де розташоване Ватутіне: дивіться карту

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