Про це повідомив нардеп від "Слуга народу" Віталій Безгін. Він наголосив, що населений пункт буде перейменовано на честь головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

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Рада затвердила цілий пакет змін

Дерусифікація назв населених пунктів в Україні продовжується! Підтримали цілий пакет змін назв, серед якого варто виділити одну: Ватутіне (Харківська область) буде перейменовано на Залужне!
– написав депутат.

Де розташоване Ватутіне: дивіться карту

Росіяни поширили фейк про Залужного

  • Нещодавно російська пропаганда знову зганьбилась. ЗМІ країни-агресорки створили інформаційну вигадку про смерть Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
  • Ба більше, спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ Тарас Дзюба розповів, навіщо окупанти розганяли цей фейк упродовж кількох тижнів.
  • За його словами, загарбники намагаються у всякий спосіб вивідати дані про плани ЗСУ та зрозуміти, який крок буде наступним. Задля цього вони навіть вкидають абсурдні фейки про українське військове командування.
  • Власне, Валерій Залужний швидко спростував маячню від пропагандистів, зробивши селфі. На світлині можна побачити, що Залужний перебуває на робочому місці.
  • Згодом російський фейк остаточно зруйнувала публікація відео з Залужним. Його показав полковник ЗСУ Анатолій Штефан.