Планируется нововведение: Укрзализныця решила запустить "семейные вагоны"
6 апреля 2024, 12:25Читати новину українською
Источник:Rail.insider
Стало известно о нововведении, которое планирует внедрить Укрзализныця. Оно будет касаться создания еще одного типа вагонов.
В Украине в пассажирских поездах, вслед за "женскими купе", вскоре появятся еще и "семейные вагоны".
Смотрите также Дело о хищениях Укрзализныци: Шило и другие фигуранты получили подозрения
"Семейные вагоны" в Укрзализныце
Председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко во время брифинга заявил, что компания совместно с фондом UNICEF запустит специальные вагоны для пассажиров, которые путешествуют семьями. По его словам, семейные вагоны должны появиться в ближайшие несколько месяцев.
"Семейные вагоны" будут минимум на трех маршрутах, это шесть вагонов. Возможно, будет больше,
– отметил Лященко.
В Укрзализныце ввели женские купе
- Во многих государствах мира существуют отдельные вагоны для женщин в метро и поездах.
- Такую же практику украинцы предложили внедрить и в нашем государстве, для чего создали соответствующую петицию на сайте Кабмина.
- В конце концов, в Украине все же появились женские вагоны. Об этом стало известно в понедельник, 12 июня 2023 года.