Он должен попасть под санкции: вышел фильм-расследование о "торговце смертью" Багдасарове

11 мая хакеры атаковали 24 Канал. Интересно, что накануне наши журналисты подготовили к публикации расследование о российском агенте ГРУ Семёне Багдасарове. В тот же день мы опубликовали текстовую версию, а теперь предлагаем вашему вниманию фильм.

Журналисты 24 Канала провели кропотливую работу, изучая 16 тысяч электронных писем. Они пролили свет на то, как России удается обходить санкции. В частности, благодаря деятельности Семёна Багдасарова, одного из разведчиков Кремля.

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Преступник под прикрытием

Нашей редакции, благодаря успешной работе хактивистов команды "Кібер Спротив", удалось многое накопать на Багдасарова. Он – не какой-нибудь обычный российский разведчик, которого жизнь забросила далеко за пределы России.

Примечательно, что впервые на персону Багдасарова обратили внимание наши коллеги из Inform Napalm. Они провели расследование и опубликовали его результаты на 9 языках, чтобы как можно большая аудитория могла узнать всю правду о том, как Россия обходит санкции.

Фильм-расследование о Семене Багдасарове: смотрите онлайн

Заметим, что наше расследование можно будет увидеть в эфире 24 Канала. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить анонс.

Он – настоящий преступник, который помогает стране-агрессору ежедневно убивать украинцев. Именно благодаря ему Кремлю удается покупать запчасти для украденных Boeing и Airbus, торговать нефтью с ОАЭ, а также снабжать свою нефтехимическую отрасль сырьем из Турции.

В лучших традициях, его деятельность тщательно скрывается. Для всех он – самый обычный пропагандист и бывший депутат Госдумы. Более того, якобы руководитель организации "Центр изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии".

Все это – ширма. На самом же деле, Семен Багдасаров – 68-летний преступник. И мы не просто рекомендуем, а призываем вас посмотреть фильм-расследование о нем. В нем вы узнаете почему опасна деятельность агента и почему он должен попасть под санкции. Пока он только в санкционных списках Украины и Латвии. Но этого недостаточно, ведь нужны также жесткие ограничения США и остальных стран ЕС.

Для вашего удобства мы также оставляем ссылку на украинскую и английскую текстовые версии этого расследования. Ими вы можете делиться в социальных сетях, чтобы больше людей знали, как Россия под соусом из благих намерений подает кровавые блюда – убийство и геноцид.

Заметим, что текстовые версии расследования вышли раньше. Причиной этого стала кибератака на сайт 24 Канала, которую россияне совершили 11 мая. Собственно, атаковали наш ресурс захватчики накануне публикации материала о Багдасарове. Выводы делайте сами.