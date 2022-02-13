Семьи сотрудников посольства Латвии покинули Украину
Источник:MixNews
Украинскую территорию покинули семьи дипломатов из Латвии. Однако, уверяют в латвийском МИД, посольство в Киеве продолжает работать.
Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он также обратился к гражданам Латвии – по ситуации в Украине.
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Глава МИД посоветовал покинуть территорию Украины
Учитывая тот факт, что некоторые авиакомпании прекращают рейсы с Украины, пожалуйста, не приезжайте в Украину и советуем покинуть украинскую территорию,
– написал Ринкевичс.
Министр заверил, что посольство в Киеве продолжает работу. Между тем СМИ сообщают, что на территории Украины находятся 2 тысячи латвийцев.
900 граждан Латвии проживают на украинской территории постоянно. Вместе с тем, в пресс-службе МИД Латвии отметили, что настоящее количество может быть значительно выше, ведь не все регистрируются в консульстве.Обратите внимание! Ранее в МИД Латвии посоветовали для эвакуации использовать "любые доступные безопасные транспортные средства". А маршрут возвращения лучше выбирать через "страны-члены Европейского Союза или НАТО".
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