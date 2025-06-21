Жена и сын вице-премьера Чернышова выехали из Украины, –источники

Несколько дней назад СМИ распространили информацию, что вице-премьер-министр национального единства Алексей Чернышов выехал за границу на фоне коррупционного скандала. Власти объяснили, что чиновник отправился в официальную командировку.

Так, в частности, президент Зеленский на встрече с журналистами рассказал, что Чернышов находится за границей по поручению правительства и должен вернуться, передает 24 Канал.

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Семья Чернышова тоже не в Украине

По данным "Украинской правды", Чернышов выехал из Украины еще в ночь на 11 июня. 19 июня за границу выехал его сын, а 20 июня – жена.

Выезд семьи Чернышова и его семьи за границу происходит на фоне коррупционного скандала в Минрегионе, которое чиновник возглавлял с марта 2020 по ноябрь 2022 года.

13 июня НАБУ заявило разоблачения коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников, которая могла привести к причинению государству более 1 миллиарда убытков. Подозрения получили 5 фигурантов, среди которых два человека, связанных с Чернышовым, – бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк.

По информации УП, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски.

Также нардеп Ярослав Железняк сообщил, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение Чернышеву явиться для вручения подозрения 23 июня.