Жена и сын вице-премьера Чернышова выехали из Украины, –источники
- Вице-премьер Алексей Чернышов выехал за границу на фоне коррупционного скандала. Власти заявили, что это официальная командировка.
- Журналисты сообщают, что семья Чернышова также выехала из Украины.
Несколько дней назад СМИ распространили информацию, что вице-премьер-министр национального единства Алексей Чернышов выехал за границу на фоне коррупционного скандала. Власти объяснили, что чиновник отправился в официальную командировку.
Так, в частности, президент Зеленский на встрече с журналистами рассказал, что Чернышов находится за границей по поручению правительства и должен вернуться, передает 24 Канал.
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Семья Чернышова тоже не в Украине
По данным "Украинской правды", Чернышов выехал из Украины еще в ночь на 11 июня. 19 июня за границу выехал его сын, а 20 июня – жена.
Выезд семьи Чернышова и его семьи за границу происходит на фоне коррупционного скандала в Минрегионе, которое чиновник возглавлял с марта 2020 по ноябрь 2022 года.
13 июня НАБУ заявило разоблачения коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников, которая могла привести к причинению государству более 1 миллиарда убытков. Подозрения получили 5 фигурантов, среди которых два человека, связанных с Чернышовым, – бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк.
По информации УП, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски.
Также нардеп Ярослав Железняк сообщил, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение Чернышеву явиться для вручения подозрения 23 июня.