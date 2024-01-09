Обвели россиян вокруг пальца: как семья с Херсонщины месяц прятала 3 защитников в оккупации

Семья Олега Белого из села Правдино на правобережной Херсонщине спасла трех украинских военных. Сначала больше месяца скрывала от кадыровцев, а затем вывезла воинов в безопасное место, пройдя через шесть российских блокпостов.

Эта невероятная история произошла осенью 2022 года, когда правобережная часть Херсонщины еще находилась под оккупацией россиян. Местная семья Белых благодаря собственному мужеству и изобретательности смогла сохранить жизнь украинских героев.

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"Женька, Тёма и Сергей"

Тогда как раз шли активные бои за село. ВСУ контрнаступали, пытаясь выбить россиян из Правдино. Во время одного из таких штурмов местный житель Олег Белый приютил дома раненого украинского воина по имени Евгений. Защитник получил сквозное ранение руки, прикрыв собой мужчину.

Олег Белый, его жена София и ее дочь Светлана сначала прятали военного в самом доме. Парень нуждался в перевязке – у него было сильное кровотечение. Поэтому семья решила обратиться к местной медсестре Людмиле Авраменко. Женщина вместе с мужем пришли на помощь.

Потом уже перевязанного Евгения спрятали в погребе, расположенном во дворе.

Вскоре семья Белых приютила еще двух военных. Во время одного из наступлений ВСУ пришлось отступать и двое бойцов – Артем и Сергей – оказались в окружении в Правдино.

Оба мужчины сначала думали пересидеть в одном из пустых домов в селе. Однако у Артема было серьезное ранение головы, и он нуждался в медицинской помощи. Тогда приятели отважились разоблачить себя и обратиться к местному жителю, который приходил кормить собаку в этот самый дом. Им оказался Олег Белый. Так, все трое военных, "Женька, Тёмка и Сергей", как называли их спасатели, прятались в погребе, площадью около 6 метров на 4 метра, до октября 2022 года.

Погреб, в котором прятали военных / Скриншот

Как "жилось" под носом у кадыровцев

Более месяца семья Белых как могла, заботилась о защитниках. Олег и София постоянно ездили в оккупированную Белозерку, админцентр, где жила дочь Софии Светлана. Там супруги находили для бойцов лекарства, еду и одежду.

Мы вот приготовим с мамой ребятам – надо и белье, и носки, и зубные щетки, и мусорные пакеты, потому что туалета, вы понимаете... И отец приедет, мы вот наложим им на три дня, и отец ночью по чуть-чуть их кормил,

– вспоминает Светлана.

Трое военных не имели возможности выйти из своего укрытия. Поэтому Олег приносил им в погреб книги, чтобы они могли немного скоротать время, а также заряжал их мобильные телефоны.

Все это время россияне находились в селе – они разместились буквально через улицу и неоднократно проходили мимо погреба. Однако, к счастью, даже не догадывались, что у них под носом прячут украинских военнослужащих.

Впрочем, случился один опасный момент, когда их чуть не разоблачили. Это произошло во время очередной попытки ВСУ взять село. Тогда оккупанты устроили тщательную проверку домов на захваченной ими части Правдино.

В семью Белых пришли почти 20 кадыровцев. София помнит, как испугалась, когда они начали расспрашивать, нет ли здесь "укр*п*в". Впрочем, женщина быстро овладела собой и прибегла к уловкам. Рассказывает, что упала у крыльца, как будто потеряла сознание. Это повлияло на кадыровцев. Один из них спросил: "Мать, мать, вам что, плохо?" А потом все оккупанты вышли из дома.

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Прошли 6 вражеских блокпостов

В начале октября россияне пришли к Олегу Белому и приказали освободить дом, потому что они хотят в нем заселиться сами. Мужчине дали несколько дней, чтобы уехать. Супруги начали думать, как вывезти с собой еще троих защитников. Олег и София планировали поехать в Белозерку к дочери Светлане. Чтобы туда попасть, им нужно было пройти шесть российских блокпостов.

Тогда семья составила отдельный план эвакуации для каждого военного.

Артема вывезли в раскладном диване, завалив сверху мешками и бытовыми вещами. Также супруги прихватили с собой 6 уток на случай, если военный вдруг начнет шевелиться. Тогда семья Белых планировала "списать" это на птиц, мол, оккупантом, показалось.

Сергея вывезли в роли пассажира по старым советским документам – свидетельстве о рождении умершего родного отца Светланы. Военного загримировали так, чтобы он походил на пожилого человека. Его одели в грязный "свитер", а также немного капнули на него водки, чтобы пахнул на оккупантов перегаром.

Последним вывозили Евгения. Его вывезли также по старым документам — свидетельстве о рождении сына Софии от первого брака.

Далее все трое военных провели последние недели до освобождения Белозерки в доме Светланы Белой. 11 ноября село освободили окончательно, а 12 числа бойцы уже связались с командиром и впоследствии их забрали побратимы.

В настоящее время их спаситель – 57-летний Олег Белый служит в рядах ВСУ. В армию мужчина пошел добровольцем. А у его жены в телефоне каждый из спасенных бойцов записан как "сын".