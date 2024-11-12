Очень светлые люди: как вспоминают семью Куликов, которую убила Россия в Кривом Роге
Россияне в Кривом Роге убили мать и ее троих детей. Агрессор направил баллистическую ракету по дому, где они жили.
Из всей семьи Куликов остался только отец Максим. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Свои. Кривой Рог".
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Семья занималась благотворительностью
Тело 32-летней мамы Елены достали из-под завалов вечером 11 ноября. Утром 12 ноября были деблокированы тела двух ее детей – 10-летнего Кирилла и Демида, которому было 2 года и 8 месяцев.
Впоследствии спасатели достали и тело третьего ребенка – Ульяны. Семья мечтала о девочке – их дочь родилась всего два месяца назад.
Знакомые отзываются о семье Куликов как о светлой и доброй.
Все, кто их знал, говорят – это были очень светлые люди. Елена и Максим готовили обеды для бездомных, навещали детишек в детдомах, занимались благотворительностью,
– пишут в "Свои. Кривой Рог".
Всего в результате атаки по Кривому Рогу пострадали по меньшей мере 14 человек. Поисковая операция на месте попадания завершена утром 12 ноября.
Россия убила маму и ее трех маленьких детей / Фото "Свои. Кривой Рог"