Семья экс-заместителя секретаря СНБО возводит новую виллу в курортном регионе Испании, – Схемы

Сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Михаил с лета 2022 года строит виллу на земельном участке в элитном поселении на южном побережье Испании.

Олег Гладковский является обвиняемым по делу НАБУ о злоупотреблениях при закупке автомобилей для армии. Однако сам Гладковский эти обвинения отвергает. После того, как он перестал появляться на судебные заседания, в апреле 2024 года его объявили в розыск.

Читайте также Арахамия отреагировал на скандальный законопроект о сделке со следствием по коррупционным делам

Семья Гладковского возводит новую виллу

Испанская фирма Bilderberg Consulting Financiero, которой владеет 28-летний Михаил Гладковский, сын Олега Гладковского, в апреле 2022 года приобрела земельный участок в поселении La Zagaleta в провинции Малага.

По словам журналистов, La Zagaleta – это закрытое элитное поселение на юге Испании в провинции Малага, которое облюбовали звезды шоубизнеса, спортсмены, бизнесмены и политики со всего мира.

Стоит отметить, что Гладковский-старший имеет другую виллу в этой провинции. Новый участок – в 15 минутах езды на автомобиле, а его площадь составляет 4 328 квадратных метров, то есть почти полгектара.

Цена за участок аналогичной площадью с проектированием виллы может достигать 2,5 миллионов евро. Журналисты добавляют, что еще около 4,5 миллионов евро может стоить само строительство.

К слову, следственный судья Высшего антикоррупционного суда 13 мая поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения Олегу Гладковскому. Суд заочно арестовал бывшего первого заместителя секретаря СНБО.