Сможет ли семья погибшего воина Чепурного получить компенсацию: Залужный объяснил ситуацию

Семья погибшего в Донбассе Валентина Чепурного не сможет получить компенсацию, поскольку на момент гибели у него закончился контракт. Однако надежды на решение этого вопроса юридическим путем еще есть.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Валентин Чепурной уже третий день был гражданским. Поэтому получение компенсации фактически невозможно.

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Залужный был на месте гибели Чепурного

Валерий Залужный рассказал, что после гибели Валентина Чепурного отправился на Донбасс в 57-ю бригаду, где воин проходил службу накануне.

Главнокомандующий объяснил, что контракт Чепурного действительно закончился за несколько дней до смерти. Вся информация в базе данных и подделать ее невозможно.

Несмотря на это, что в ВСУ выражают искреннее сожаление по поводу потери. Однако, по словам Залужного, если согласиться на выплату компенсации, то это будет означать нарушение закона.

Идти на давление общественности, подделывать документы и делать так, чтобы его не исключали из списков части – это нарушение действующего законодательства,

– объяснил главнокомандующий ВСУ.

Решить вопрос возможно

По словам Валерия Залужного, у семьи Валентина Чепурного есть возможность получить компенсацию. Однако только юридическим путем, и скорее всего через суд. Но это остается предположением главнокомандующего.

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