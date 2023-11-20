"Сына убил судья, от эмоций еще трясет": семья сбитого Тандыром гвардейца выступила в суде

Нацгвардеец Вадим Бондаренко погиб ночью 26 мая. Парень стоял на блокпосту, когда его насмерть сбил пьяный судья Алексей Тандыр. Виновник ДТП в СИЗО и будет там по меньшей мере до 25 декабря.

В понедельник 20 ноября в Киеве прошло судебное заседание. В Святошинском районном суде выступили отец и брат Вадима Бондаренко. Тандыр извинился перед отцом, но не спешит признавать свою вину.

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"Я думал, что сын в безопасности в тылу, но зря"

Отец погибшего Валерий Бондаренко говорит, что был на войне, когда узнал страшную новость. Он сражался под Бахмутом и постоянно был на контакте с сыном.

Не было такого дня, чтобы мы с сыном не общались. Даже когда выходили на позиции, где связи нет, он постоянно ждал, что я вернусь и отзвонюсь, что жив (…). Я был на службе, когда получил звонок, что моего сына убил судья. От этих эмоций до сих пор трясет, что моего ребенка больше нет из-за пьяного водителя,

– делится он.

Понимание, что сына больше нет, подкосило мужчину. А унес жизнь парня пьяный судья.

Валерий Бондаренко надеялся, что сын находится в безопасности, поскольку тот с 2021 года служил в тылу. В начале полномасштабной войны юноша был на третьей линии обороны Киева. Но, к сожалению, эти надежды оказались напрасными.

Из-за депрессии после смерти сына Валерий Бондаренко был вынужден уйти из армии: 30 сентября мужчину уволили из ВСУ из-за непригодности по психическому состоянию.

Вся семья "прошла" через скорую

Смерть Вадима Бондаренко тяжело переживала вся семья.

"У него есть бабушка и дедушка, которых откачивали. Через больницу все прошли", – говорит отец. Он подал гражданский иск против Тандыра на миллион гривен.

"Раньше я никогда не слышал, как плачет отец"

Старший брат погибшего нацгвардейца Александр Бондаренко также выступил в суде. О смерти брата узнал ночью, в половине второго.

С ночи и до утра были страшные ощущения. Казалось, это не с нами, что такого не может быть. Сколько лет прожив в этой семье, никогда не видел и не слышал плача и слез своего отца (...) Такой страшный, черный день в жизни. Я помню тот день как сегодня, как сейчас,

– сказал он.

Что говорил Тандыр в суде

Алексей Тандыр принес извинения отцу Вадима Бондаренко, но старший брат погибшего обвинил бывшего судью в длительном молчании, ведь с гибели парня прошло полгода.

Тандыр сказал, что якобы не мог сделать это раньше, но Александр Бондаренко опроверг это.

Сам Тандыр также задавал вопрос отцу Вадима: известно ли ему, был ли нацгвардеец без бронежилета, светоотражающих знаков, что в тот день не проводился необходимый инструктаж? Тандыр также спросил Валерия Бондаренко: "Погиб бы Вадим, если бы командир блокпоста соблюдал все правила?"

– приводят журналисты циничные слова бывшего судьи.

Отец четко ответил, что его сын погиб из-за пьяного водителя. И он, и старший сын призвали суд принять справедливое решение.

24 Канал расследует деятельность Тандыра

Журналисты указывают, что на следующем заседании суд намерен заслушать жену погибшего Анну и рассмотреть поданное ходатайство об изменении меры пресечения Тандыру.

24 Канал много внимания уделил этому делу. Читайте наше большое расследование, какие семейные секреты имеет Тандыр, как он работал и что известно о его адвокатах.