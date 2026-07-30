"Остались только руины": что известно о многодетной семье Вороновых, убитой Россией в Радушном

В поселке Радушное Криворожского района Днепропетровской области российская баллистическая ракета попала в частный дом многодетной семьи Вороновых. В момент атаки там находились родители, семеро их детей и полуторагодовалый внук.

О погибшей семье пишет "Свои. Кривой Рог".

Что известно о семье Вороновых?

По данным местных СМИ, 47-летний Артем Воронов и его 41-летняя жена Елена воспитывали десять детей. В доме во время удара находились 17-летний Марк, 15-летняя Доминика, 14-летняя Виорика, 12-летний Захарий, 11-летний Азарий, 10-летняя Федерика и 6-летняя Эмилия. Также в доме находился их полуторагодовалый внук Артем – сын старшего сына семьи, который сейчас служит в ВСУ.

Родные и соседи вспоминают Вороновых как дружную и заботливую семью. Бабушка рассказала местным журналистам, что родители вкладывали много сил в воспитание детей. По ее словам, старший сын Даниил окончил академию, имеет звание капитана и служит в артиллерийских войсках. Еще двое старших детей – Аурика и Матвей – находятся за границей. Марк, по словам бабушки, хорошо учился в техникуме.

Семья Вороновых, погибшая в результате российского удара / Фото с телеграм-канала "Свои. Кривой Рог"

Старший сын семьи Матвей, узнав об ударе, пытался выяснить, удалось ли кому-то спастись.

Кто-нибудь из семьи Вороновых выжил? Я – Матвей, их сын,

– написал он в соцсетях.

Одна из жительниц Радушного ответила, что от дома остались лишь руины. Позже Матвей написал, что уже увидел кадры с места трагедии и не может поверить в то, что произошло.



Сын погибшей семьи узнал о страшной трагедии / Скриншот

Местная жительница Людмила рассказала, что накануне трагедии видела детей, которые играли и смеялись, а после ракетного удара дома вместе с семьей не осталось. Отдельно местные журналисты сообщили, что из-под завалов удалось спасти собаку семьи. По их данным, она стала единственной, кто выжил в разрушенном доме.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это циничное преступление против простых людей.

Это российское зло можно остановить только силами всего мира. Никто в мире не может остаться один на один с таким террором,

– отметил он.

Напомним, Россия ночью 30 июля нанесла массированный удар по Украине, в частности по Криворожскому району. Ракета попала в дом многодетной семьи, который фактически перестал существовать. На месте работают спасатели и кинологи, которые расчищают завалы и ищут останки погибших. Официально подтверждена гибель шести человек, среди них трое детей. Еще пять человек числятся пропавшими без вести. Ранения также получили 10 человек. Из-за характера разрушений личность части жертв устанавливают с помощью генетической экспертизы.