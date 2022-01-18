Семья Зеленского в начале года отдыхала на Сейшелах, – СМИ

Расследователи утверждают, что в январе семья президента Владимира Зеленского летала на Сейшельские острова. Кроме того, уверяют, что эту поездку вроде бы пытались скрыть.

СМИ получило информацию, что якобы вечером 5 января семья Зеленского бизнес-классом турецких авиалиний вылетела в Стамбул, а оттуда – на Сейшелы. Речь идет о первой леди Елене Зеленской, детях, родителях и друзьях.

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Журналисты утверждают, что семью сопровождали сотрудники государственной охраны.

Где могли отдыхать Зеленские

В расследовании говорится, что на следующий день, то есть 6 января, дочь кумы Зеленских опубликовала фото и видео с островов на странице в инстаграме.

По этим публикациям журналисты установили название гостиницы. Это 5-звездочный Hilton. На территории есть просторные виллы с собственной террасой, 7 ресторанов, кафе, спа-центр. Стоимость номера в праздничные дни составляет около 1 тысячи долларов в сутки.

Был ли на Сейшелах сам президент

Заметим, что о пребывании самого Зеленского на Сейшелах в сюжете нет прямого упоминания. Известно, что в это время он находился в Карпатах, откуда постил фотографии и видеопоздравление с Рождеством. Издание напоминает, что тоже сообщало об этом. Выходит, что семья президента могла улететь на острова без самого Зеленского.

Расследователи акцентируют на том, что президент после отдыха в Буковеле появляется в публичной плоскости 11 января. Так, 11 января Зеленский обратился к украинцам по случаю международного дня "Спасибо". Он записал видеообращение из своего офиса, в котором поблагодарил Украину. Также глава государства в этот день пообщался по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Возвращение семьи

Уже 16 января журналисты получили от источников в правоохранительных органах информацию, что семья президента возвращается из Сейшел. Летели якобы так же – через Стамбул.

Журналисты говорят, что по прилету родные президента прошли через зал официальных делегаций. Использование этого терминала, как указано на сайте, стоит 3 с половиной тысячи гривен за человека. Однако расследователи, ссылаясь на источники в авиационной сфере, убеждают, мол, для семьи Зеленского заявку делало государственное управление делами. Это может означать, как утверждают в расследовании, что оплачивать услугу могли даже за счет государственных денег.

Также журналисты уверены, что отдых пытались скрыть. В качестве доказательств этого приводят несколько аргументов.

Автомобили, на которых семья Зеленского покинула аэродром, пропустили на территорию аэропорта. На выходе из терминала их не удалось увидеть.

Машины, на которых передвигалась первая леди, вроде бы заменили. То есть использовали не те авто, что обычно.

Кортеж с семьей ехал, превышая скорость.

Кроме того, Ткач говорит, что домой из аэропорта семья возвращалась на машинах, оборудованных номерными знаками прикрытия. Их вроде бы нет в базе Нацполиции.

Чтобы подтвердить или опровергнуть информацию, журналисты обратились с запросами в государственные структуры. В частности, в государственное управление делами, управление госохраны. Запрос также был направлен и президенту Зеленскому.

Отдых Зеленского в Буковеле