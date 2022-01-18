Семья Зеленского в начале года отдыхала на Сейшелах, – СМИ
Источник:"Украинская правда"
Расследователи утверждают, что в январе семья президента Владимира Зеленского летала на Сейшельские острова. Кроме того, уверяют, что эту поездку вроде бы пытались скрыть.
СМИ получило информацию, что якобы вечером 5 января семья Зеленского бизнес-классом турецких авиалиний вылетела в Стамбул, а оттуда – на Сейшелы. Речь идет о первой леди Елене Зеленской, детях, родителях и друзьях.
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Журналисты утверждают, что семью сопровождали сотрудники государственной охраны.
Где могли отдыхать Зеленские
В расследовании говорится, что на следующий день, то есть 6 января, дочь кумы Зеленских опубликовала фото и видео с островов на странице в инстаграме.
По этим публикациям журналисты установили название гостиницы. Это 5-звездочный Hilton. На территории есть просторные виллы с собственной террасой, 7 ресторанов, кафе, спа-центр. Стоимость номера в праздничные дни составляет около 1 тысячи долларов в сутки.
Был ли на Сейшелах сам президент
Заметим, что о пребывании самого Зеленского на Сейшелах в сюжете нет прямого упоминания. Известно, что в это время он находился в Карпатах, откуда постил фотографии и видеопоздравление с Рождеством. Издание напоминает, что тоже сообщало об этом. Выходит, что семья президента могла улететь на острова без самого Зеленского.
Расследователи акцентируют на том, что президент после отдыха в Буковеле появляется в публичной плоскости 11 января. Так, 11 января Зеленский обратился к украинцам по случаю международного дня "Спасибо". Он записал видеообращение из своего офиса, в котором поблагодарил Украину. Также глава государства в этот день пообщался по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Возвращение семьи
Уже 16 января журналисты получили от источников в правоохранительных органах информацию, что семья президента возвращается из Сейшел. Летели якобы так же – через Стамбул.
Журналисты говорят, что по прилету родные президента прошли через зал официальных делегаций. Использование этого терминала, как указано на сайте, стоит 3 с половиной тысячи гривен за человека. Однако расследователи, ссылаясь на источники в авиационной сфере, убеждают, мол, для семьи Зеленского заявку делало государственное управление делами. Это может означать, как утверждают в расследовании, что оплачивать услугу могли даже за счет государственных денег.
Также журналисты уверены, что отдых пытались скрыть. В качестве доказательств этого приводят несколько аргументов.
- Автомобили, на которых семья Зеленского покинула аэродром, пропустили на территорию аэропорта. На выходе из терминала их не удалось увидеть.
- Машины, на которых передвигалась первая леди, вроде бы заменили. То есть использовали не те авто, что обычно.
- Кортеж с семьей ехал, превышая скорость.
Кроме того, Ткач говорит, что домой из аэропорта семья возвращалась на машинах, оборудованных номерными знаками прикрытия. Их вроде бы нет в базе Нацполиции.
Чтобы подтвердить или опровергнуть информацию, журналисты обратились с запросами в государственные структуры. В частности, в государственное управление делами, управление госохраны. Запрос также был направлен и президенту Зеленскому.
Отдых Зеленского в Буковеле
- Зеленский 4 января приехал в Буковель, как он отмечал, "на короткий зимний отдых".
- Президент остановился в отеле Radisson Blu Resort Bukovel. Это 5-звездочный отель в Яремче со спа-центром, закрытым бассейном, сауной и тренажерным залом.
- Кстати, с Рождеством украинцев президент поздравлял катаясь на лыжах. Зеленский записал видео в шлеме и защитных очках, а позади него виднелись заснеженные горы.