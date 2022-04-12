Семьям погибших защитников Ирпеня выделили по 100 тысяч гривен
12 апреля 2022 , 13:35Читати новину українською
Источник:Александр Маркушин
В Ирпене выделили по 100 тысяч гривен семьям погибших героев. Помощь оказали во время внеочередной сессии горсовета.
Семьи погибших ни при каких обстоятельствах не будут оставлять наедине с горем. Местные власти в дальнейшем будут поддерживать их. Об этом сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин 12 апреля.
Обратите внимание 47 дней в оккупации: что происходит в селе, захваченном российскими войсками в Харьковской области
Сегодня на внеочередной сессии Ирпенского горсовета выделили по 100 000 гривен семьям наших погибших Героев,
– написал Маркушин.
Городской голова добавляет, что деньги не компенсируют столь огромной потери. Но пусть это будет той самой малой поддержкой, которую местные власти могут оказать.
Вас может заинтересовать – Новые потери врага по состоянию на 12 апреля: видео