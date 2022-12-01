Сенат Чехии одобрил обучение украинских военных в стране

Сенат Чехии поддержал проведение учений для украинских военных на территории страны. По предварительной информации, эта подготовка будет проходить на полигоне Либавы.

В 2023 году в Чехии смогут тренироваться до четырех тысяч украинских армейцев. Согласно правительственному документу, там проведут пять четырехнедельных курсов, в каждом из которых примут участие до 800 украинских бойцов.

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Что известно об обучении украинских военных в Чехии

Кроме того, Сенат проголосовал за отправление чешских солдат для обучения украинцев в другие страны Евросоюза. Речь идет о 55 военных. Они смогут работать в любом государстве-члене ЕС в командных структурах или на должностях инструкторов.

По предварительной информации, подготовка украинских военнослужащих в Чехии пройдет на полигоне Либавы, к ней будут привлекаться механизированные подразделения и специальные специальности.

США рассматривает возможность расширения обучения украинских воинов

В администрации Байдена рассматривается возможность резкого расширения обучения украинских воинов. Речь идет, в частности, об обучении 2 500 украинских солдат в месяц на базе США в Германии.

Такое расширение предполагает не только увеличение количества украинцев на учениях, но и тип учений, которые они могут получить от США.

В Великобритании украинских воинов обучают около 70 норвежских инструкторов. По информации Минобороны, этой осенью подготовку пройдут 10 тысяч военных. В следующем году планируют обучить еще 19 тысяч.

15 ноября стало известно, что в рамках новой помощи от Германии предусмотрены учения. До 5 тысяч украинских солдат в июне 2023 года.

Также ЕС запустил тренировочную миссию для украинских военных EUMAM Ukraine в рамках которой проведут обучение до 15 тысяч военных Вооруженных сил Украины. Однако, отметим, что Венгрия официально отказалась тренировать воинов ВСУ и финансировать миссию ЕС. По мнению главы МИД страны Сийярто, для урегулирования войны нужны переговоры между Россией и Украиной.

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