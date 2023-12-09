Компромисс все еще возможен: пойдут ли демократы на уступки республиканцам ради Украины
В Сенате Соединенных Штатов не смогли проголосовать решение о поддержке многомиллиардного законопроекта Джозефа Байдена, из которого должна была поступить помощь Украине. В эпицентре внутриполитической борьбы – вопрос миграционной политики Соединенных Штатов.
Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец. Он убежден, что несмотря распри в Конгрессе, американские политики все еще сумеют прийти к согласию в жизненно важном для национальных интересов США вопросе.
Смотрите также Без иностранной помощи украинцы находятся в смертельной опасности, – Зеленская
Что мешает согласованию помощи Украине
Исторически демократы всегда выступали за либерализацию миграционной политики, что важно для их электората. В частности, за Демократическую партию часто голосуют недавно прибывшие в США мигранты, получившие гражданство.
"Если демократы полностью примут ультиматум республиканцев по поводу миграционной политики, они проиграют не только президентские выборы, но и промежуточные выборы в Конгресс", – предположил Березовец.
Почему компромисс все же возможен
Впрочем, если решение о выделении миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню не будет принято до 15 декабря, у администрации Байдена есть "план Б". В чем он заключается, пока не разглашается. Однако по состоянию на сегодня "план А" остается в силе, ведь Белый дом объявил, что готов к компромиссам с республиканцами по этому вопросу.
"Надо понимать, что Джозеф Байден – один из самых опытных американских политиков, которого впервые избрали в Конгресс еще в 1973 году. Он уже более 50 лет является американским топполитиком, который путем убеждений и уступок способен достичь нужной ему цели", – убежден политолог.
Какими аргументами Байден пытается убеждать республиканцев
- Еще внося в Конгресс свой законопроект, американский президент подчеркнул в своей речи, что расходы на 106 миллиардов долларов являются "разумной инвестицией" в национальную безопасность США.
- Однако, поскольку этот аргумент не убедил республиканцев, в Белом доме подготовили новый. Для этого со СМИ поделились статистикой о том, как помощь Украине влияет на поддержку предприятий в разных штатах.
- Она свидетельствует, что Техас, Пенсильвания и Аризона получили от нее около 6 млрд долларов совокупно. Это связано с тем, что после отправки вооружения в Украину Пентагон заказывает на его замещение новое.
- Не забыл Байден и о геополитическом аргументе в этом споре, практически накануне голосования обнародовав письмо, согласно которому без помощи США украинские военные могут потерпеть поражение на поле битвы, тогда как репутация Вашингтона также зашатается.