Компромисс все еще возможен: пойдут ли демократы на уступки республиканцам ради Украины

В Сенате Соединенных Штатов не смогли проголосовать решение о поддержке многомиллиардного законопроекта Джозефа Байдена, из которого должна была поступить помощь Украине. В эпицентре внутриполитической борьбы – вопрос миграционной политики Соединенных Штатов.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец. Он убежден, что несмотря распри в Конгрессе, американские политики все еще сумеют прийти к согласию в жизненно важном для национальных интересов США вопросе.

Смотрите также Без иностранной помощи украинцы находятся в смертельной опасности, – Зеленская

Что мешает согласованию помощи Украине

Исторически демократы всегда выступали за либерализацию миграционной политики, что важно для их электората. В частности, за Демократическую партию часто голосуют недавно прибывшие в США мигранты, получившие гражданство.

"Если демократы полностью примут ультиматум республиканцев по поводу миграционной политики, они проиграют не только президентские выборы, но и промежуточные выборы в Конгресс", – предположил Березовец.

Почему компромисс все же возможен

Впрочем, если решение о выделении миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню не будет принято до 15 декабря, у администрации Байдена есть "план Б". В чем он заключается, пока не разглашается. Однако по состоянию на сегодня "план А" остается в силе, ведь Белый дом объявил, что готов к компромиссам с республиканцами по этому вопросу.

"Надо понимать, что Джозеф Байден – один из самых опытных американских политиков, которого впервые избрали в Конгресс еще в 1973 году. Он уже более 50 лет является американским топполитиком, который путем убеждений и уступок способен достичь нужной ему цели", – убежден политолог.

Какими аргументами Байден пытается убеждать республиканцев