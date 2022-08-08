"Изменит Америку на десятки лет": Сенат одобрил закон против инфляции на 430 миллиардов долларов

Сенат США 7 августа принял масштабный законопроект на 430 миллиардов долларов. Теперь документ под названием "Закон по снижению инфляции" должна рассмотреть Палата представителей, уже после этого он попадет на подпись президенту Байдену.

Голосование Палаты представителей вероятно состоится уже 12 августа. Дебаты по документу в Сенате продолжались почти 27 часов.

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Демократы надеются, что документ поможет им победить на выборах

Законопроект предусматривает комплекс мер, направленных на борьбу с изменением климата, снижение цен на медикаменты и повышение определенных корпоративных налогов.

В Демократической партии надеются, что принятие закона позволит сохранить большинство в Конгрессе после выборов осенью.

Сенат творит историю. Американцы, отчаявшиеся в том, что Конгресс может делать большие дела, этот законопроект для вас,

– сказал после голосования лидер большинства Чак Шумер.

Документ предусматривает переход на "зеленую" энергетику

Демократы убеждены, что этот законопроект "изменит Америку на десятилетия. Ведь документ направлен на сокращение выбросов углекислого газа и переход потребителей на "зеленую" энергию.

Также должна уменьшиться стоимость лекарств, которые продают по рецепту, для пожилых людей. Предлагают усилить контроль за уплатой налогов корпорациями и состоятельными американцами.

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