Без иностранной помощи украинцы находятся в смертельной опасности, – Зеленская
Источник:BBC
Елена Зеленская рассказала, что украинцы без иностранной помощи – в смертельной опасности. Соответствующее заявление первая леди сделала после того, как сенаторы-республиканцы заблокировали законопроект о помощи. Провальное голосование прошло 6 декабря 2023 года.
В тот день российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами. Зеленская подчеркнула: "если мир устанет, они просто позволят нам умереть".
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Нам очень больно видеть признаки того, что страстная готовность помочь может угаснуть. Для нас – это вопрос жизни,
– подчеркнула первая леди Украины.
Украина не откажется от защиты
В СНБО отреагировали на провальное голосование Сената. Алексей Данилов подчеркнул, что Украина продолжит защищать "каждый клочок" своей земли. Секретарь СНБО отметил: Украина сделает выводы и перезарядит оружие. По словам Данилова, каждый день мы взрослеем и становимся сильнее.
Человечество совершило серьезный прогресс. В то же время приоритетом до сих пор остается сила.
России не удастся реализовать никаких своих замыслов. Украина освободит все свои территории и вернет безопасность своим людям.