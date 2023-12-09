Без иностранной помощи украинцы находятся в смертельной опасности, – Зеленская

Елена Зеленская рассказала, что украинцы без иностранной помощи – в смертельной опасности. Соответствующее заявление первая леди сделала после того, как сенаторы-республиканцы заблокировали законопроект о помощи. Провальное голосование прошло 6 декабря 2023 года.

В тот день российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами. Зеленская подчеркнула: "если мир устанет, они просто позволят нам умереть".

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Нам очень больно видеть признаки того, что страстная готовность помочь может угаснуть. Для нас – это вопрос жизни,

– подчеркнула первая леди Украины.

Украина не откажется от защиты

Кильский институт мировой экономики отметил, что динамика военной поддержки Украины от союзников – существенно замедлилась. Речь идет о почти 90%. Самым большим донором остаются США. Кроме того, на лидерских позициях находится Германия.

В СНБО отреагировали на провальное голосование Сената. Алексей Данилов подчеркнул, что Украина продолжит защищать "каждый клочок" своей земли. Секретарь СНБО отметил: Украина сделает выводы и перезарядит оружие. По словам Данилова, каждый день мы взрослеем и становимся сильнее.

Человечество совершило серьезный прогресс. В то же время приоритетом до сих пор остается сила.

России не удастся реализовать никаких своих замыслов. Украина освободит все свои территории и вернет безопасность своим людям.