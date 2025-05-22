США – это не один человек: в Сенате больше не могут молчать о Путине

В американском Сенате заметно растет нетерпеливость относительно введения санкций против России.

Сенаторы собрали большинство голосов за санкции против России

Двухпартийный законопроект республиканца Линдси Грэма и демократа Ричарда Блументаля собрал поддержку уже 81 сенатора из 100. В эти дни в Вашингтоне объединить стольких сенаторов вокруг какой-то идеи – задача крайне непростая. Об этом заявил Остап Яриш, информирует 24 Канал.

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"Хотя мы стремимся к миру, нам – и супербольшинству Сената – становится все очевиднее, что Владимир Путин играет в игры. Если эти игры будут продолжаться, Сенат США готов к действиям", – говорится в совместном заявлении Грэма и Блументаля. Зеркальный законопроект представили также в Палате представителей.

Кроме прямых санкций, законопроект предусматривает вторичные санкции и введение 500% тарифа на импорт от стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран, и другие продукты. Прежде всего это касается Китая. "Без экономической поддержки Китая военная машина Путина полностью остановится", – пишут авторы документа.

Впрочем, пока республиканцы ждут зеленого света от Дональда Трампа, чтобы вынести инициативу на голосование. Такую позицию занял лидер республиканского большинства сенатор Джон Тун – и ее разделяет часть партии. Хотя некоторые с этим не согласны.

"Я уважаю позицию лидера Туна. Но в какой-то момент вы просто не сможете игнорировать 81 подпись", – прокомментировал журналистам сенатор Кевин Креймер из Северной Дакоты.

"Мне не нужны ничьи указания. Я ждал уже достаточно долго. Мне достаточно ясно, что Путин водит нас за нос уже несколько месяцев, и я не думаю, что США должны это терпеть. Мы должны вынести законопроект на голосование и наказать Путина", – сенатор из Индианы Тодд Янг.

"Мы хотим двигаться вперед, чтобы Путин знал, что мы настроены серьезно. Он морочит президенту Трампу голову. Нам это не нравится", – сенатор из Айовы Джони Эрнст.

Многие в Вашингтоне надеялись от Белого дома согласия на санкции после встречи в Стамбуле и очередного отказа России от перемирия. Впрочем, после телефонного разговора с Путиным Трамп сказал, что не намерен вводить ограничений – по крайней мере, пока. "Я думаю, есть шанс на прогресс – а введя санкции, можно сделать значительно хуже. Хотя может прийти время, когда это произойдет".

Эту позицию на слушаниях в Сенате повторил госсекретарь Марко Рубио: "Если вы начнете угрожать санкциями, россияне перестанут с нами говорить". При этом он добавил, что при отсутствии прогресса со стороны России Белый дом рассмотрит такой шаг.

В то же время сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль заявили, что если в ближайшие дни Россия не представит серьезного плана по перемирию, США не будут медлить. По информации журналистов, некоторые сенаторы настаивают на голосовании за санкции после выходного Дня памяти (Memorial Day). В этом году он приходится на 26 мая.