Сенат США одобрил законопроект, включающий 12,4 миллиарда дополнительной помощи Украине

Сенат Соединенных Штатов принял проект закона, включающий дополнительную помощь Украине. Речь идет о более чем 10 миллиардах долларов.

Проект закона Сенат США принял 29 сентября. Этот промежуточный закон приняли, чтобы предотвратить остановку работы правительства, финансируя федеральное правительство до 16 декабря и утверждая новые ресурсы для защиты Украины от вторжения россии.

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Сенат США проголосовал за помощь Украине

Проект закона предусматривает военную и дипломатическую помощь Украине в размере 12,4 миллиарда долларов в ее войне с россией, которая длится уже семь месяцев,

– говорится в сообщении.

Американское издание отметило, что в Сенате США достигли редкого двухпартийного компромисса в преддверии промежуточных выборов.

После этого документ отправят в Палату представителей (нижнюю палату парламента США), где за него планируют голосовать 30 сентября.

Предварительно известно, что проект закона содержит пакет помощи Украине для отражения наступления российских войск, в частности:

7,8 миллиарда долларов на прямую и косвенную военную помощь;

4,5 миллиарда долларов в поддержку экономической стабильности;

35 миллионов долларов на обеспечение безопасности ядерных материалов в Украине и реагирование на возможные ядерные инциденты.

Шмыгаль и Ермак поблагодарили за помощь Сената

Глава Офиса Президента Андрей Ермак поблагодарил союзников Украины. Он напомнил, что Сенат США проголосовал за выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 12,4 миллиарда долларов.

Также за помощь поблагодарил Денис Шмыгаль. Премьер сказал, что сначала документ принял Сенат, затем законопроект рассмотрит Палата представителей. Впоследствии его пришлют Джо Байдену на подпись.

Шмыгаль заверил, что вместе победим и остановим агрессора.

Конгресс согласился выделить деньги Украине

Следует вспомнить, что еще в сентябре президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить 11,7 миллиарда долларов в рамках новой чрезвычайной военной и экономической помощи Украине.

Уже 27 сентября Конгресс США согласился включить около 12 миллиардов долларов новой помощи Украине в ответ на запрос администрации Байдена. Эти деньги Украине передадут в течение трех первых месяцев 2023 финансового года. Начинается он с 1 октября.

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