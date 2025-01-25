Кристи Ноэм, которая критиковала помощь Украине, займет должность министра внутренней безопасности США

Сенат одобрил кандидатуру 53-летней Кристи Ноэм на должность главы Министерства национальной безопасности США. Она занимала должность губернатора Южной Дакоты с 2019 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill. Известно, что американская чиновница критиковала предоставление помощи Украине, называя ее "стратегической ошибкой".

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Что известно об утверждении Ноэма на должность

В субботу, 26 января, Сенат США утвердил Кристи Ноэм в должности министра внутренней безопасности. Кандидат получила поддержку от представителей обеих партий. Она была губернатором Южной Дакоты с 2019 года и является бывшим законодателем штата и членом Конгресса четыре срока.

Отныне Кристи Ноэм возглавит одно из самых разветвленных ведомств в правительстве, которое имеет особое значение в администрации президента США Дональда Трампа, который намерен усилить контроль над иммиграцией.

Известно, что в состав этого министерства входят Служба гражданства и иммиграции США, Секретная служба, береговая охрана и погранично-таможенная служба. Также ведомство играет ключевую роль в реагировании на кибератаки через Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

К слову, Кристи Ноэм известна своей критикой американской помощи Украине. Весной 2023 года она заявила, что военная поддержка Украины является "дорогой стратегической ошибкой", которая только способствует укреплению союза России и Китая.