Сенат США блокирует пакет международной помощи: что это значит для Украины

Сенат США вечером 6 декабря выносил на голосование вопрос о помощи Украине, но законопроект заблокирован. Впрочем, это голоса не против нашей страны, а следствие внутриполитических событий.

В частности, об этом заявила госпожа Украины в США Оксана Маркарова. Она также объяснила, что законопроект смогут вынести на голосование позже, передает 24 Канал.

Что этому предшествовало Сенат США не поставил на голосование общий пакет помощи для Украины и Израиля

Украина надеется, что Сенат проголосует за выделение помощи

Макарова объяснила, что этот результат голосования США не стал неожиданным, ведь Украина прогнозировала, что законопроект о пакете международной помощи может не поддержать. Однако это не означает, что в ближайшее время его не будут выносить на голосование.

Кроме того, Макарова подчеркнула, что сенаторы заверили, что результат голосования – это не голоса против Украины. Госпожа посол подчеркнула, что представители Республиканской партии, заранее анонсировавшие негативное голосование по международной помощи, и ранее заявляли, что не могут поддержать законопроект, в котором не будет вопроса южной границы США относительно изменений в миграционной политике.

На всех встречах сенаторы уверяли нас в том, что сегодняшнее голосование – это не голоса против Украины. Что внутриполитические события, происходящие в Конгрессе США, не повлияют на продолжение поддержки нашего государства, которое будет продолжено благодаря двухпартийной поддержке,

– сообщила Макарова.

Она подчеркнула, что будет продолжать активную работу с коллегами и партнерами в США и планирует провести продуктивные встречи в эти дни. Макарова выразила надежду, что к Рождеству Конгресс США все же поддержит согласованный пакет, в котором будет оборонная, бюджетная, гуманитарная и энергетическая помощь для Украины на 2024 год.

"Это политический шантаж"

Президент США Джозеф Байден отреагировал на провал процедурного голосования в Сенате США о помощи Украине. Он заявил, что это "политический шантаж", и подчеркнул, что последствия таких политических игр могут быть "слишком значительными".

Республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою чрезвычайно заангажированную пограничную политику. Это политический шантаж, самый настоящий и простой. Ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны для политических игр,

– написал Байден в сети Х.