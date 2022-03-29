В Сенате США предлагают пустить российские активы в помощь Украине

Американские сенаторы предлагают перепрофилировать российские активы для помощи Украине. Законопроект направлен на помощь украинским беженцам и восстановление Украины.

С таким заявлением выступили сенаторы Майкл Беннет и Роб Портман. Законопроект является двухпартийным и его суть в перепрофилировании средств из арестованных активов в чрезвычайные фонды.

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Фондом будет управлять Госдеп

Этим фондом должен управлять Госдеп по согласованию с Агентством США по международному развитию.

Один из способов помочь – это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к аресту их активов и предоставлению этого финансирования народу Украины для помощи гуманитарным усилиям,

– отметил сенатор Портман.

Отметим, что 2 марта генеральный прокурор Меррик Гарленд запустил оперативную группу KleptoCapture. Она следит за арестом активов нарушающих санкции США. Речь идет о банках и криптовалютных биржах, которые помогают уклоняться от санкций российским олигархам.