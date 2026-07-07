У Зеленского рассказали, чем грозит Трампу отказ от плана сенатора Грэма по оказанию давления на Россию

Американский сенатор Линдси Грэм во время саммита НАТО в Анкаре заявил о необходимости оказания давления на Владимира Путина. Для этого нужно ужесточить санкции в отношении стран, которые закупают российские энергоресурсы и тем самым финансируют российскую военную машину. Вопрос в том, прислушается ли Дональд Трамп к мнению сенатора.

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в беседе с 24 Каналом оценил перспективы реализации плана Линди Грэм по оказанию давления на Кремль. Он объяснил, насколько эффективными будут санкции в отношении России.

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План Линдси Грэма приведет к финализации войны

Подоляк отметил, что ключевой тезис в заявлении Грэма заключается в том, что без давления на Путина ничего не будет. И все элементы мягкой дипломатии, которые неоднократно применялись в отношении России, раз за разом доказывали, что Путин хочет жить войной и не будет добровольно прекращать ее ни при каких обстоятельствах.

Он будет максимально затягивать эту войну и вести войну на истощение. Ему безразлично, что происходит в России, и, кстати, у него там якобы ничего негативного не происходит. Есть много топлива, все в порядке с живой силой на поле боя, в различных отраслях промышленности. Поэтому без элемента давления, который будет создавать у него ощущение краха и страха, ничего не будет,

– уверен советник ОПУ.

Однако для этого, и здесь Грэм абсолютно прав, нужны санкции другого уровня – пошлины для тех стран, которые все еще продолжают вести торговые операции с Россией. Ее нужно, по его мнению, изолировать от финансовых систем и прекратить с ней заигрывать информационно и дипломатично.

Прислушается ли к Грему президент США? Да, я думаю, что он будет это слушать, потому что понимает три важные вещи на сегодняшний день,

– отметил Михаил Подоляк.

Во-первых, Путин всегда лжет, и делал это, когда Трамп только вступал на свой второй срок. Глава Кремля говорил, что контролирует ситуацию на линии фронта, что давит на Киев, что якобы вскоре все захватит. Однако сегодня, по словам советника ОПУ, картина совсем иная, и Трамп это понимает.

Во-вторых, Путин повсеместно воспринимается крайне негативно, в частности в США. Поэтому продолжать настаивать на том, что он – "хороший парень", с которым нужно поговорить о чем-то на его условиях, – это означает для Трампа наносить удар по своим избирательным перспективам, по партии, которая должна выйти в ноябре на выборы с определенными позициями.

Подоляк прокомментировал заявление сенатора Грэма о давлении на Россию: смотрите видео

В-третьих, Украина продолжает настаивать на том, что является союзником Соединенных Штатов. Речь идет о готовности Киева закупать американское оружие, предоставлять свои возможности. И таким образом, как считает Подоляк, США должны продолжать доминировать на соответствующих рынках. Более того, Украина заинтересована в их доминировании и в существовании глобального центра, влияющего на различные процессы.

Поэтому, с одной стороны, Линдси Грэм говорит о вещах, которые действительно будут иметь значение с точки зрения влияния на возможность завершить эту войну. А с другой – без этих инструментов, если и дальше продолжать говорить о том, что с Путиным нужно договариваться на его условиях, – это не приведет к окончанию войны,

– подчеркнул советник ОПУ.

Он добавил, что Трамп либо принимает соответствующие решения и доводит до конца дело по принуждению России к прекращению активной фазы войны, либо все это с точки зрения репутации будет выглядеть для Соединенных Штатов крайне негативно.

Отметим, что сенатор Линдси Грэм в кулуарах саммита НАТО в Анкаре отметил, что Дональд Трамп уже оказывает давление на Россию, однако пока этого недостаточно для прекращения войны. Поэтому США должны применить более жесткие экономические рычаги. В частности, ввести пошлины в отношении стран, которые покупают дешевую российскую нефть и газ и таким образом финансируют возможность России продолжать войну. Также Грэм считает, что необходимо увеличить поддержку ПВО Украины, чтобы предотвратить российские удары.