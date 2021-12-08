Сенатор США об ответе на агрессию России: мы не отвергаем применение ядерного оружия первыми

Сенатор от Республиканской партии Роджер Викер предположил возможную войну с Россией на стороне Украины. Кроме того, по словам политика, США могут прибегнуть и к применению ядерного оружия.

Американский сенатор предположил возможность вмешательства США в российско-украинскую войну из-за наращивания Москвой войск у наших границ.

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США могут атаковать первыми

Роджер Викер заявил, что вполне вероятно, что США могут вмешаться в конфликт между Украиной и Россией. И речь идет не только о наземной войне.

Я не исключаю присутствие американских войск на земле. Знаете ли вы, что мы не исключаем применения ядерного оружия первыми,

– заявил Викер.

Также сенатор убежден, что президент Джо Байден не должен блокировать военные действия для защиты Украины. В то же время свои слова о ядерном оружии просит воспринимать в контексте политики США, а не конкретно Украины.

Войска России под границей Украины: главное

Еще осенью 2021 года ряд американских СМИ опубликовали информацию о стягивании Россией войск к границе с Украиной и высокой угрозе полномасштабного вторжения со стороны страны-агрессора.

Впоследствии эту информацию подтвердил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и заявил, что Россия может начать полномасштабную агрессию уже в начале 2022 года.

По данным американской разведки, Москва планирует атаковать с трех направлений – со своей территории, из Беларуси и из оккупированного Крыма.

Вероятно, российская активность у границ Украины была одной из тем разговора Джо Байдена и Владимира Путина 7 декабря. Позже в Белом доме заявили о поддержке территориальной целостности Украины.

Однако 8 декабря Джо Байден заявил, что вопрос размещения американских военных в Украине для защиты от российской агрессии пока не рассматривают.

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