Сенаторша из США призывает искать новые способы, чтобы передать Украине истребители и ПВО

Джеки Роузен – американский сенатор – заявила, что США необходимо найти способ, как обеспечить Украину истребителями и системами ПВО. Кроме того, речь идет о другом вооружении.

Соответствующее заявление сенатор сделала после визита в Польшу и Германию. Она отметила, что эта поездка показала ей необходимо сделать еще больше, чтобы помочь Украине.

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Мы должны сделать больше, чтобы помочь Украине оградить свое небо и защитить свой народ от дальнейшего насилия. Относительно летальной помощи нам необходимо найти новые и креативные способы, чтобы обеспечить Украину истребителями, беспилотниками и средствами ПВО,

– подчеркнула Роузен.

Она отметила, что, в частности, говорится о ракетах "Стингера". Кроме того, Штаты продолжат предоставлять Украине Javelin, а также другое оборудование.

Штаты предоставили первый транш из 40 миллиардов долларов помощи

Бриджит Бринк – госпожа посол США в Украине – сообщила, что Украина получила первый транш с 40 миллиардов долларов. Эту сумму Штаты выделили для помощи Украине.

Пока Украина уже получила 1 миллиард. Соответствующее заявление Бринк сделала после встречи с руководителями Министерства финансов, Министерства экономики и Национального банка.

Госпожа посол также анонсировала новый транш помощи. По словам Бринк, он будет больше. Госпожа посол подчеркнула, что украинцы уже работают над восстановлением собственного государства.

"Я видела эту решимость в их глазах и слышала ее в их голосах. Мы убедимся, чтобы наша помощь добралась до тех, кто в ней нуждается, и поддержит суверенную, независимую, демократическую Украину", - подчеркнула Бринк.

Белый дом обещает обеспечить Украину всем необходимым

По состоянию на 10 июня стало известно, что Финляндия и Черногория предоставят Украине оборонную технику. В то же время, ни одна из стран не раскрывает деталей.

Джейк Салливан – советник Белого дома по вопросам национальной безопасности – подчеркнул, что США пообещали предоставить Украине "все необходимое" для победы. Штаты обеспокоены каждым актом злости со стороны России.

Салливан подчеркнул, что говорится о:

оккупированные территории;

разрушение;

бомбардировка;

уничтожение гражданской инфраструктуры

В США остаются верными поддержке Украины.

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